Víctor Serrano en COPE Zaragoza: "El acierto del estadio modular es indiscutible"

El Consejero de Urbanismo, Infrestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha señalado este jueves en Deportes COPE en Zaragoza que "Ibercaja ha decidido participar, ayudar y dar nombre tanto al campo modular como posteriormente a la Nueva Romareda. Y es una buena noticia que el principal banco aragonés. con ADN aragonés, dé nombre tanto al estadio al que vamos ahora para dos años, como al que será definitivo".

Respecto a cuál puede ser la denominación, según Serrano, "todos tenemos claro que La Romareda se tiene que seguir llamando La Romareda, sea cual sea el apellido que le queramos añadir. Otra cosa es el modular. Por eso sería bueno que dejemos de llamarle modular lo antes posible. En unos días sabremos la denominación de este campo ya con la incorporación del patrocinio de Ibercaja. Lo vamos a saber muy pronto y va a gustar".

Según el Consejero de Urbanismo, "primero pondremos en conocimiento de todos el nombre que tendrá el campo modular. Y dentro de dos años ya se verá el nombre final de la Nueva Romareda. Pero ya es importante saber que para entonces también seguiremos contando con Ibercaja".

"Es muy importante económicamente la noticia. Se trata de la que va a ser la primera fuente de ingresos con la que va a contar el nuevo proyecto", señala Víctor Serrano, que también añade que "vamos bien en plazos. Y no nos hemos desviado en lo presupuestado. Además, están interesándose responsables municipales de otras ciudades por este proyecto del estadio modular que nos va a permitir ahorrar tiempo y dinero. El acierto del estadio modular es indiscutible".

Respecto a los dos partidos de prueba que van a celebrarse en el modular antes de su estreno liguero, el segundo de ellos, poco antes de iniciarse el campeonato, sería el Trofeo Ciudad de Zaragoza-Carlos Lapetra: "Es importante tener un par de partidos antes, sobre todo por ver el tema de la movilidad. Son fechas, ahora en julio y agosto, que va a ser difícil llenar el campo. Ni el Real Zaragoza, además, va a estar todavía configurado en cuanto a su plantilla. Pero aún así es conveniente hacer esos dos partidos antes de la liga, especialmente para irnos acostumbrando a cómo ir al campo".

En cuanto a si el Huesca puede ser el rival del Real Zaragoza en el Trofeo Ciudad de Zaragoza, Víctor Serrano dice que sería bonito que así fuera: "¿El Huesca? Ya se verá. Sería bonito. Lo que puedo decir es que el interés de la Sociedad Nueva Romareda, formada por Gobierno de Aragón, Ayuntamiento y Real Zaragoza, es que esos partidos tengan atractivo. Y, por lo demás, ya se verá también que es un campo cómodo y accesible. Pero hay que ir familiarizándose con él. Lo del modular fue una buena idea, que además se ha ejecutado muy bien".

Por lo que se refiere a lo puramente deportivo, Víctor Serrano, que es muy zaragocista, explica que "me gusta el mensaje de prudencia que se está lanzando, en el sentido de recordar que somos un equipo de Segunda división. Tenemos que ser conscientes de que esa es nuestra realidad. No podemos empezar cada temporada diciendo que vamos a subir. Tenemos que estar con los pies en el suelo. Humildad, trabajo y esfuerzo. De momento, todo lo que me llega del nuevo director deportivo es muy positivo".