Deportes COPE en Zaragoza, un año más, felicita la Navidad con su tradicional programa especial

Un año más, las voces más habituales de los deportes en COPE Zaragoza, se unen en un tradicional espacio de felicitaciones navideñas para desear también lo mejor para nuestros equipos y deportistas en el nuevo año 2026 que estamos a punto de comenzar.

Los mensajes de la Directora General de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García, y del Concejal de Deportes, Félix Brocate, junto al del presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, se suman a los de todo nuestro equipo de comentaristas y colaboradores en el deseo común de una feliz Navidad para todos y de un año 2026 que venga cargado de buenas noticias.

Javier Macipe, Anna Abad, Sixto Genzor, Nacho Bonilla, Rafa Ruiz, Isaac Avilés, Silvia Martínez, Ricardo Mur, Clara Núñez, Silvia Rived, Olga Gómez, Marta Miguel, José Manuel Cardiel, Alfonso Hernández no han faltado con sus felicitaciones a una cita tan entrañable a la que también se han unido dos grandes zaragocistas, representantes a su vez del mundo de la cultura, como el escritor y bibliófilo Pepe Melero o el cantante del grupo B Vocal, Augusto Gonzáles Emperador. Precisamente los villancicos a capella de B Vocal han servido como perfecto envoltorio musical de todos los mensajes.

Todo ello en el día en el que ha tenido lugar la Junta de Accionistas del Real Zaragoza, tema que abordamos en los primeros minutos del programa. En la Junta, a la que no asistió ni presencial ni telemáticamente el presidente Jorge Mas, quedaron aprobadas las cuentas. La deuda neta del club queda ahora en 39 millones de euros. El propio Jorge Mas queda ratificado como presidente, lo mismo que Mariano Aguilar, que continúa como consejero.

El que no sigue es Emilio Cruz, cuya dimisión supone la llegada al Consejo del abogado zaragozano Guzmán Pérez. Y se explicó también que "hay operaciones muy avanzadas respecto a fichajes y salidas de jugadores". Por otra parte, también se ha anunciado que ya está en marcha el plan de renovación de la Ciudad Deportiva.

El Real Zaragoza, por otra parte, reiteró su compromiso de pagar antes del 31 de diciembre los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad Nueva Romareda. Para ello solicitará un préstamo, al tiempo que ha comunicado también que la entidad ya ha liquidado la deuda concursal que mantenía con las entidades bancarias Ibercaja y Bantierra (actual Caja Rural de Aragón).