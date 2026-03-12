Cartagena se posiciona con una oferta "difícilmente superable" para acoger el centro de microchips de Quantix

La alcaldesa de Cartagena ha asegurado que el municipio tiene muchas posibilidades de albergar el centro de microchips de Quantix. El equipo de gobierno ha afirmado que están haciendo "todo lo que está a nuestro alcance, lo posible y lo imposible" para que la decisión final sea favorable, presentando informes, documentación y estudios que avalan la idoneidad de la ciudad.

Una propuesta muy competitiva

Desde el consistorio destacan que han elaborado una propuesta muy competitiva y que confían en que sea suficiente para que los socios del proyecto se decidan por Cartagena. "Hemos hecho una propuesta muy competitiva, difícilmente superable, entiendo, por otros municipios", ha señalado la alcaldesa.

Sin embargo, la regidora también ha reconocido que desde Quantix les han pedido "mucha confidencialidad, mucha prudencia, mucha discreción" para poder analizar la propuesta sin presiones. La decisión final, ha recordado, depende exclusivamente de los socios de la compañía, que deberán tomarla basándose en criterios técnicos.

Viabilidad total para el proyecto

Según la alcaldesa, la viabilidad del proyecto en Cartagena "es total" y ha insistido en que el municipio cumple con todas las exigencias de la empresa. "Cartagena tiene todo lo que pide la empresa", ha sentenciado, aunque admite que pueden existir otros factores prioritarios para la compañía que el Ayuntamiento desconoce.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo de todos los implicados en el Ayuntamiento, destacando la labor de concejales como el de Empresa y el de Infraestructura. Sobre la posible ubicación, ha afirmado que la confidencialidad es "absoluta" y que no puede revelar el lugar para no perjudicar la candidatura.