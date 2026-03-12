Cartagena se viste de Semana Santa con 500 colgaduras en sus balcones

La Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena y el Ayuntamiento han impulsado por segundo año consecutivo una iniciativa para engalanar la ciudad durante la Semana Santa. Se distribuirán más de 500 colgaduras de color carmesí con los escudos de las cuatro cofradías y del consistorio, con el objetivo de "embellecer los balcones del centro histórico de nuestro municipio durante la Semana Santa", según ha detallado el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes.

Busca embellecer los balcones del centro histórico de nuestro municipio durante la Semana Santa" Ignacio Jáudenes Concejal

Estas banderolas representan la identidad de Cartagena y de su Semana Santa, ya que cuentan con el color emblemático de la ciudad, el rojo Cartagena. Además, incorporan el escudo del municipio como símbolo de pertenencia y los emblemas de las cuatro cofradías que integran la Junta de Cofradías.

Cómo solicitar las colgaduras

Los vecinos del centro cuyas viviendas se encuentren en las calles del recorrido procesional pueden solicitar estas colgaduras. La petición debe realizarse a través del correo electrónico de la asociación (mujerescofradescartagena@hotmail.com), y las banderolas deberán ser devueltas una vez finalizada la Semana Santa.

La recogida de las banderolas, previa confirmación por correo, se realizará este sábado 14 de marzo. El horario será de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 19:30 horas en la Sala de Exposiciones Domingo Bastida de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

El Palacio Consistorial y diferentes sedes municipales también lucirán en sus balcones estas colgaduras. Con esta iniciativa se quiere significar la singularidad de la Semana Santa de Cartagena, declarada de interés turístico internacional.