El colegio Marista San José de León: educar para 'ser' con un modelo para el siglo XXI que combina tradición e innovación

El colegio Marista San José de León, con más de un siglo de historia, ha presentado las claves de su proyecto educativo en el programa 'Mediodía en COPE León' con Esther Peñalba Aller. Su director, Sergio Mato Canedo, ha explicado que su modelo se basa en una "visión humanista y personalizada de la enseñanza", donde se busca tanto la excelencia académica como el "desarrollo emocional y ético de los alumnos".

Claves de un modelo educativo humanista

En la etapa de educación infantil, el centro aplica la teoría de las inteligencias múltiples para trabajar todas las dimensiones del niño. Según Mato Canedo, se mantiene "una observación constante para adaptar todos los estímulos al ritmo madurativo" de cada alumno, permitiendo que "cada uno de esa manera pueda brillar en su talento natural".

Un aliado para la conciliación familiar

El director ha destacado que, para los padres, "el colegio tiene que ser un aliado estratégico de la familia". Bajo esta premisa, el centro ha desarrollado una serie de servicios diseñados para facilitar la conciliación y dar tranquilidad a las familias.

Entre estos servicios se encuentra un comedor con cocina propia, que el director considera "un valor añadido" para controlar la calidad y adaptarse a alergias. También ofrecen un servicio de madrugadores desde las 7:30 h con opción de desayuno y facilitan el acceso en coche al patio para evitar problemas de tráfico en el entorno escolar.

Preparando a los alumnos para el futuro

Para los alumnos de bachillerato, el colegio Marista San José refuerza su apuesta por una formación integral. El objetivo es que los estudiantes terminen la etapa "con seguridad y bien preparados", tanto para la prueba de acceso a la universidad como para sus estudios futuros, combinando el rigor académico con una sólida educación en valores.

Una de las iniciativas clave es la orientación académico-profesional, que incluye un innovador programa de 'Your Fadowing'. Este permite a los alumnos "acompañar a algunos profesionales en sus puestos de trabajo", una experiencia que el director considera fundamental, ya que "esta observación profesional es clave para que puedan tomar decisiones vocacionales basadas en la realidad y no en la teoría".

Además de la orientación para elegir carrera, el centro forma a los jóvenes en competencias transversales como la gestión del tiempo, el manejo del estrés ante los exámenes y habilidades de comunicación, consideradas "esenciales para su éxito en el futuro" por el director.

Las familias interesadas en conocer el proyecto pueden solicitar una visita personalizada. El colegio está ubicado en la calle Álvaro López Núñez número 12, en el centro de León, y las citas se pueden concertar a través de su página web o en el teléfono 987 8 7 6 2 1 0.