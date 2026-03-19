Vicente Parras marca la hoja de ruta del CD Teruel para el asalto final a la temporada

El CD Teruel encara el tramo decisivo de la temporada en un gran estado de forma. El equipo dirigido por Vicente Parras acumula siete partidos consecutivos sin conocer la derrota y afronta las diez últimas jornadas con el objetivo claro. El próximo rival será la AD Alcorcón, este sábado en Pinilla, un adversario del que el técnico ha destacado su gran potencial ofensivo.

Un equipo "reconocible", la clave

En la rueda de prensa previa al encuentro, Parras ha subrayado que la mentalidad es fundamental. "Nos hemos colocado, gracias a nuestro trabajo, en una posición que podemos cerrar el partido antes de lo que pensábamos", ha afirmado. Para el entrenador, la principal seña de identidad en este tramo final debe ser la de ser un equipo con un estilo definido: "Lo primero que quiero es que mi equipo sea reconocible".

Lo primero que quiero es que mi equipo sea reconocible" Vicente Parras Entrenador del CD Teruel

Esta solidez pasa por mantener las líneas juntas y ser un bloque compacto, especialmente ante un oponente como el Alcorcón. Parras considera que el conjunto madrileño tiene una de las mejores delanteras con distintas alternativas, capaz de generar peligro tanto en ataque combinativo como en un estilo más directo y vertical.

Evolucionar sin "suicidio"

Respecto a la evolución del equipo, el técnico ha explicado que no busca introducir grandes cambios, sino afinar un poquito más los conceptos que ya funcionan. Aunque ha reconocido que es difícil afinar más en defensa, ha señalado que el equipo está siendo muy eficaz en posiciones medias, bajas. La mejora, según Parras, pasa por dar un pasito adelante cuando se pueda, sin suicidio.

La evolución ofensiva para mí sigue pasando para aprovechar mejor las transiciones" Vicente Parras Entrenador del CD Teruel

En el plano ofensivo, el camino está igualmente claro. "La evolución ofensiva para mí sigue pasando para aprovechar mejor las transiciones", ha sentenciado el técnico, quien cree que el equipo aún tiene margen de mejora para volver a ser verticales. Esta es la línea a seguir para mantener el nivel que les ha llevado a la actual racha de resultados.

A pesar de la buena dinámica y la ambición del vestuario, Vicente Parras ha querido mostrarse cauto y ha lanzado un mensaje de prudencia. El entrenador ha recordado que en el fútbol, "hasta que no lo tienes hecho, no puedes" dar nada por conseguido, por lo que la concentración será máxima en estas diez finales.