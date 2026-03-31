Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz: "Es una semana de reencuentro, reflexión y de encontrarte con la fe espiritual que tiene cada alcañizano"

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha descrito en el programa ‘Herrera en COPE en Teruel’ lo que representa la Semana Santa para la capital del Bajo Aragón. Para el primer edil, se trata de una celebración muy especial que va más allá de la fe. “Representa mucho, es una semana muy esperanzadora, una semana de pasión, de reencuentro entre los nuestros, de reflexión, de pensar, de encontrarte con amigos y con esa fe espiritual que cada alcañizano tiene”, ha afirmado Estevan.

Cautela ante el fuerte viento

Este año, la celebración está marcada por la alerta meteorológica. El alcalde ha señalado que estarán “muy atentos y cautelosos” ante las previsiones, que anuncian rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. La prioridad es la protección de las personas, por lo que no se descarta tomar medidas. “El viento ahora mismo es insoportable”, ha reconocido, explicando que se podría modificar el recorrido de alguna procesión, especialmente pensando en los “muchos niños que salen a tocar el tambor”.

A pesar de la incertidumbre, Estevan confía “en que salga todo bien y que disfrutemos de esa Semana Santa”. El pistoletazo de salida fue el pregón a cargo de Antonio Bascones, un médico estomatólogo alcañizano residente en Madrid que, según el alcalde, encarna “esos valores del alcañizano ausente” que regresa a sus raíces. “Guarda un tambor y su túnica, y viene todos los años a tocar”, ha explicado.

Es una semana de reencuentro entre los nuestros, de reflexión y de encontrarte con esa fe espiritual que cada alcañizano tiene" Miguel Ángel Estevan Alcalde de Alcañiz

Las particularidades de la Semana Santa alcañizana

La Semana Santa de Alcañiz tiene elementos que la hacen única dentro de la Ruta del Tambor y el Bombo. El alcalde ha destacado dos particularidades que todo el que conoce la celebración en el Bajo Aragón sabe identificar: “No tocamos bombos en Alcañiz, es una particularidad que en Alcañiz solo son tambores”. La otra es que en la localidad “no se rompe la hora”. Son, según Estevan, tradiciones que forman parte de la “idiosincrasia” y del “ser alcañizano”.

No tocamos bombos en Alcañiz, es una particularidad que en Alcañiz solo son tambores" Miguel Ángel Estevan Alcalde de Alcañiz

Entre los momentos que un visitante no debería perderse, el alcalde ha recomendado la procesión del silencio del Jueves Santo, la del Nazareno el miércoles, el desfile de túnicas azules durante el Viernes y Sábado Santo en el sellado del sepulcro y, finalmente, la procesión de las “palometas” el Domingo de Resurrección, un acto “único en el Bajo Aragón”.

El impacto de estos días se nota también en la economía local. Alcañiz, como capital del Bajo Aragón, se convierte en un centro logístico para muchos visitantes. Estevan ha confirmado que se espera un “lleno casi absoluto” en la hostelería y los alojamientos, un sector que aguarda la semana “con mucha ilusión y con ganas de trabajar”.

Frente común por el Nudo Mudéjar

En la entrevista, el alcalde también se ha referido a la reciente reunión de los alcaldes afectados por la paralización del proyecto del Nudo Mudéjar con la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Estevan ha agradecido el encuentro y ha destacado la importancia de que todos los municipios actúen como “una única voz” para pedir explicaciones al MITECO y a la empresa Enel por un proyecto “paralizado desde hace tres años”. “Ha habido muchas promesas incumplidas y necesitamos saber y darles explicaciones a los vecinos”, ha concluido.