La crisis del Nudo Mudéjar se agrava y Aragón exige al Gobierno y a la empresa que cumplan su palabra

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mantenido un encuentro con los alcaldes de los municipios afectados por el recorte del Nudo Mudéjar. La reunión ha servido para explicar las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico y para establecer una vía de colaboración estrecha entre todas las administraciones aragonesas con el fin de revertir una situación que podría tener graves afecciones en materia económica y social.

Mar Vaquero ha explicado que el propósito del encuentro era abordar la afección particular de cada localidad y buscar una posición común para "defender y reivindicar la necesidad de buscar una alternativa". Ha calificado el proyecto, nacido tras el cierre de la Central Térmica de Andorra, como "estratégico", ya que "tenía que servir para reindustrializar una zona que durante décadas ha dedicado su esfuerzo al sector del carbón".

Europa Press (Foto de ARCHIVO)Humo durante una voladura de las torres de refrigeración de la central térmica del municipio de Andorra, a 13 de mayo de 2022, en Andorra, Teruel, Aragón (España). Cerca de 40.000 toneladas de hormigón y otros materiales han volado por los aires de Andorra durante la demolición controlada de las tres torres de refrigeración de la central térmica de Andorra. El derrumbamiento ha sido controlado mediante una detonación de las tres torres con forma hiperboloide. La voladura de las tres centrales de refrigeración será la escenificación más clara del fin de cuatro décadas marcadas por el carbón.Javier Escriche / Europa Press13 MAYO 2022;TORRES;REFRIGERACION;CANTRAL TERMICA;ANDORRA;ANDORRA;TERUEL;CARBON;ARAGÓN13/5/2022

En este sentido, la vicepresidenta en funciones ha subrayado que el Nudo Mudéjar "generaba una gran inversión y ofrecía nuevos proyectos de vida, empleo y oportunidades", además de "cambiar el modelo socioeconómico de esos municipios". Frente a ello, ha afirmado, el recorte del proyecto ha provocado la "frustración de las expectativas que a lo largo de los años debían compensar el esfuerzo de tantas décadas".

"El retraso de tantos años ya es irrecuperable. El de haber esperado a esta resolución también. Y lo que no nos podemos permitir es seguir acumulando demoras y que, en estos momentos, no se estén planteando ya alternativas", ha señalado Vaquero. La vicepresidenta ha puesto el foco de la responsabilidad en el Gobierno central y en la empresa adjudicataria del proyecto, Enel Green Power.

Exigencias al Gobierno y a la empresa

El Gobierno de Aragón ya ha solicitado una reunión con el Ejecutivo central, al que ha remitido el acuerdo del último Consejo de Gobierno. En dicho acuerdo, se exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, especialmente en lo relativo al plan socioeconómico vinculado a la transición justa. Además, se manifiesta un rechazo expreso a la reducción sustancial del proyecto por el grave perjuicio que supone en términos de inversión, empleo y fijación de población.

El acuerdo también incluye el respaldo firme a los municipios y al tejido económico y social del Bajo Aragón. El Ejecutivo autonómico reclama la adopción de medidas que permitan aprovechar la capacidad energética no utilizada para impulsar nuevas iniciativas de reindustrialización. Vaquero ha mostrado su deseo de que el Gobierno central "esté trabajando ya en ofrecer alternativas para este proyecto", ya que "hay zonas que ya no pueden esperar a la reindustrialización. De ello depende el futuro socioeconómico de esos municipios".

Creemos que hay margen de maniobra" Mar Vaquero Vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón

Acompañada por los alcaldes, Mar Vaquero ha anunciado que el Ejecutivo va a solicitar también una reunión con Enel Green Power para conocer el posicionamiento de la empresa. "Creemos que hay margen de maniobra", ha asegurado. "Lo que hay que exigirle a la empresa es que cumpla con las condiciones del concurso y que explique por qué es inviable económicamente o no el proyecto, que es lo que parece que condiciona el desarrollo íntegro del mismo", ha añadido.

El PSOE pide más implicación a Azcón

Por su parte, el secretario general del PSOE Teruel y alcalde de Andorra, Rafael Guía, ha manifestado que entiende "por descontado" el apoyo del Gobierno de Aragón a las reivindicaciones. Sin embargo, junto a los ediles socialistas de Albalate del Arzobispo, Ariño y Samper de Calanda, ha apuntado que el Gobierno de Jorge Azcón "puede hacer bastante más por el territorio afectado por la transición justa".

Los socialistas, además de apoyar la petición de responsabilidades a Endesa y al Miteco, han trasladado a la vicepresidenta la necesidad de "arrimar el hombro" ante las consecuencias del cierre de los complejos minero eléctricos. Guía ha pedido proyectos empresariales concretos, "igual que se llevan a otras zonas", más ayudas y el desarrollo de infraestructuras clave para la comarca.

PSOE Teruel Rafael Guía junto con otros alcaldes del PSOE en municipiosafectados por el Nudo Mudéjar, Celia Trullén de Albalate del Arzobispo yCarlos Ros de Ariño

"Durante estos tres años de gobierno del PP, durante un año también con Vox, no ha habido ninguna iniciativa industrial ni de apuesta por estas comarcas", ha criticado Guía. Ha recalcado la posibilidad de utilizar instrumentos como el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) o los Fondos de Transición Justa de la UE, que gestiona el propio Gobierno de Aragón, y que "deberían contemplar al menos una discriminación positiva en cuanto a las localidades afectadas".

Los representantes del PSOE han recordado que los proyectos empresariales ya en marcha o a punto de arrancar en la zona, como JV20 Forest, Forgasa o la ampliación de Oxaquim, llegaron "de la mano del Ejecutivo autonómico que lideró el PSOE bajo la presidencia de Javier Lambán" o por iniciativa municipal. Han contrastado esta situación con el único proyecto anunciado por el Ejecutivo de Jorge Azcón, un futuro centro de datos de Amazon en La Puebla de Híjar que, según afirman, "plantea incógnitas medioambientales y de generación de empleo".

Guía también ha señalado que el Gobierno de Aragón podría tener "mejor disposición" en proyectos como la mejora y asunción en la red autonómica de la pista minera que une Andorra y Ariño. Asimismo, ha insistido en la construcción de un "proyecto tractor" como sería el apartadero ferroviario en la línea que llegaba hasta la antigua Central Térmica desde Samper de Calanda, que "serviría para sacar todo el producto endógeno de la zona, quitándonos el tráfico pesado de camiones y la huella de CO2".

Endesa y el debate medioambiental

Desde el PSOE reclaman no solo pedir explicaciones al ministerio, sino también señalar a Endesa, "pues son sus responsables quienes han decidido reducir la potencia de su proyecto en torno a los 400MW". Han insistido en que no es una decisión del Ministerio, "como nos quieren hacer creer desde el PP, porque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) autorizó más de 800MW", pidiendo a la empresa que proyecte alternativas a esa reducción.

Pensar de otra manera es volver siglos atrás" Rafael Guía Alcalde de Andorra y diputado del PSOE en las Cortes de Aragón

Finalmente, Rafael Guía ha rechazado los argumentos "negacionistas y casi terraplanistas" esgrimidos por los diputados autonómicos de Vox sobre la DIA. "El cumplimiento de la legalidad es fundamental y el desarrollo industrial debe ir de la mano del respeto al territorio. Pensar de otra manera es volver siglos atrás", ha sentenciado.

FABIAN SIMON Mar Vaquero mantiene un encuentro con los alcaldes de los municipios afectados por el recorte del Nudo Mudéjar

El secretario general del PSOE Teruel se ha preguntado si el PP "ha asumido los postulados de Vox" en cuanto a la regulación medioambiental, ya que los populares también criticaron "las limitaciones" de la DIA. "¿Qué es exactamente lo que proponen? ¿Abogan por declaraciones previas a la medida de los proyectos?", ha concluido.