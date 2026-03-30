José Villarroya, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Teruel: "Ser de interés turístico nacional es una motivación, te hace querer un poquito más cada año"

El fin de semana en Teruel ha estado marcado por las fuertes rachas de viento, que superaron los 80 kilómetros por hora y provocaron numerosas incidencias. La consecuencia más destacada fue la suspensión de la procesión del Encuentro en la capital, un revés para la Semana Santa turolense. Así lo ha explicado José Villarroya, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Teruel, en el programa 'Herrera en COPE en Teruel'. El viento obligó también a cerrar parques, cortar carreteras por la caída de tendidos eléctricos y a que los bomberos realizaran múltiples intervenciones por desprendimientos.

Una decisión difícil pero oportuna

La decisión de suspender la procesión no fue sencilla. Según Villarroya, fue un proceso "muy complicado" en el que se tuvieron que guiar por las previsiones meteorológicas y la información proporcionada por la Policía Local. A pesar de que la previsión apuntaba a una bajada de temperaturas, no se esperaba "que fuésemos a tener rachas de viento de 80 o más kilómetros por hora". La decisión final se tomó en consenso con las juntas de las cofradías implicadas.

Aunque la suspensión de una procesión "siempre es una pena, siempre es una mala noticia para toda esa gente que sale", el presidente de la Junta de Cofradías ha reconocido que, dentro de lo malo, tuvieron cierto margen. "Mejor que se pudiera decidir unas horas antes a que te pillase a punto de salir o que te pillase ya recién salido", ha afirmado Villarroya, quien ha calificado la decisión como "lo más oportuno" dadas las circunstancias.

EFE/Antonio García TERUEL, 28/03/2026.- Ocho hermandades de la Semana Santa de Teruel y siete asociaciones de amantes del toque del tambor y el bombo participan este sábado en la Exaltación de los Instrumentos de la Semana Santa. EFE/Antonio García

Faltan manos para llevar los pasos

De cara a los días grandes de la Semana Santa, Villarroya ha señalado que los afrontan "intensos" y "con mucha ilusión". La participación sigue siendo masiva, con cerca de 2.500 personas involucradas entre cofrades y bandas. Sobre estas últimas, ha destacado que gozan de muy buena salud: "En las bandas hay mucho relevo generacional, pasa de padres a hijos, a nietos, hay muchos niños y tienen mucho interés".

Cualquier mano que quiera echar una mano es bienvenida" José Villarroya Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Teruel

Sin embargo, ha admitido que donde no van "tan sobrados" es en el número de personas para portar las peanas. Por ello, ha hecho un llamamiento a la participación: "En los pasos para llevar las peanas tenemos gente, pero no vamos tan sobrados. Ahí, pues, cualquier mano que todavía quiera pensar que puede echar una mano, yo creo que es bienvenida".

COPE.ES José Villarroya, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Teruel, en los estudios de COPE Teruel

Un programa completo más allá de los días grandes

Villarroya ha querido recordar que la Semana Santa de Teruel tiene actos todos los días. "No solo son los días grandes que podíamos ser Jueves Santo y Viernes Santo, los demás días, todos los días esta semana tenemos actos muy importantes", ha recalcado. Además de las procesiones, el programa incluye la apertura del Museo de la Semana Santa, conciertos y otros actos culturales en las parroquias.

Que vivan la Semana Santa como la vivimos los cofrades, con un sentimiento muy profundo" José Villarroya Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Teruel

Uno de los momentos más esperados será la Rompida de la Hora, el Viernes Santo en la Plaza del Torico, que este año contará con la pregonera Mari Carmen Muñoz. Para Villarroya, contar con su figura "fue una satisfacción y un orgullo por su implicación y conocimiento de la Semana Santa". Finalmente, ha pedido a los turolenses "que vivan la Semana Santa como la vivimos los cofrades, con un sentimiento muy profundo y que vean el esfuerzo que se hace".

Respecto a la declaración de la Semana Santa de Teruel como Fiesta de Interés Turístico Nacional, el presidente de la Junta de Cofradías considera que, más que una presión, "es una motivación, te hace que cada año quieras un poquito más y limar lo que ves que no ha salido bien". Este trabajo de mejora continua es constante, ya que, como él mismo dice, es un "punto y seguido" y casi al terminar una edición ya se está planificando la siguiente.