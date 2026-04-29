La joyería de Teruel que triunfa desde 1873 y vende hasta en Australia

La Joyería Tena de Teruel ha sido galardonada con el Premio Nacional a la Trayectoria del Pequeño Comercio. Fundada en 1873, esta empresa familiar representa un ejemplo de evolución en el comercio minorista, manteniendo un equilibrio entre tradición y modernidad a lo largo de cuatro generaciones. En una entrevista en el programa 'Mediodía COPE en Teruel', Estrella Tena ha compartido las claves de una historia que abarca más de 150 años desde su emblemática ubicación en la Plaza del Torico.

Camino de Toledo para recoger el galardón, Estrella Tena ha confesado sentirse "supercontentos y, a la vez, un poco nerviosos". Para la familia, este premio supone "un honor y una responsabilidad". Tena ha destacado la dificultad de mantener el negocio a flote durante tanto tiempo en una ciudad pequeña, afirmando que es una responsabilidad "llevar a Teruel en estos momentos a un Premio Nacional y de seguir trabajando para para dar muchos años más". Al enterarse de la noticia por correo electrónico, ha recordado que lo primero que hicieron fue acordarse de la generación anterior, su padre y su tío, quienes les enseñaron "cómo trabajar, cómo escuchar a la gente de Teruel".

No es fácil después de 4 generaciones seguir con las puertas abiertas en una ciudad tan pequeñita como Teruel" Estrella Tena Encargada de Joyería Tena

Tradición y vanguardia: la clave del éxito

Uno de los secretos de la longevidad de la Joyería Tena es no haberse quedado quieta. Estrella Tena considera que parte del premio se debe a su capacidad de adaptación. "Yo creo que también el premio de la trayectoria es por haber sabido adaptarnos también a los nuevos tiempos, no quedarnos solo en el mostrador, sino haber avanzado a una página web, avanzado a las redes sociales y a hablar con el público de otra manera", ha explicado. Aunque valora el trato "cara a cara" con el cliente local, reconoce que es fundamental "cambiar un poquito el chip y aprender a hacerlo desde las otras formas".

La digitalización ha abierto las puertas del negocio al mundo. La página web, que al principio era "como un goteo", ahora requiere "mucha constancia y seguimiento" debido al volumen de trabajo. Gracias a ella, no solo llegan a turolenses que viven fuera o a turistas que visitan la ciudad, sino que han cruzado fronteras. Sus joyas han llegado a lugares tan lejanos como California (Estados Unidos) o Australia, un hecho que sorprende a la propia familia.

Es curioso, ¿no? Cómo un local pequeñito de Teruel puede llegar a sitios tan lejanos" Estrella Tena Encargada de Joyería Tena

Teruel como joya e inspiración

La fuerte conexión con la identidad turolense es otra de sus señas. El padre de Estrella Tena, a quien describe como "un gran visionario", fue pionero en transformar el patrimonio local en joyas. "Se dio cuenta de que, claro, teníamos algo supervalioso que nosotros hay veces que no lo apreciamos", ha comentado Tena. Esta estrategia les ha permitido competir en un mercado globalizado, ofreciendo un producto único y con alma.

Esta visión se materializó en 1996 con el nacimiento de la 'estrella de Teruel', que tuvo un éxito rotundo. A partir de ahí, crearon la colección de Joyería Mudéjar, que ya cuenta con más de 400 referencias y se renueva anualmente. También lanzaron la colección 'Modernismo', con reproducciones de balcones de edificios de la ciudad, y 'Orígenes', inspirada en las pinturas rupestres de la provincia, demostrando la riqueza cultural de la región.

Un premio para toda la ciudad

Para Estrella Tena, estar en una ciudad como Teruel tiene una doble cara. Por un lado, la cercanía con el cliente ofrece una ventaja competitiva. "En Teruel yo creo que que somos poquitos y, entre todos, nos tenemos que cuidar mucho", ha señalado. Por ello, siente que este premio no es solo para la joyería: "Este premio es mucho de la ciudad de Teruel también, no solo es para nosotros, porque al final somos todos los ciudadanos los que nos cargamos a todas las espaldas y lo vamos mostrando por por el mundo".

Mirando al futuro, la familia Tena se siente con "muchas ganas de de trabajar, de seguir haciendo cositas nuevas". La reacción de la gente, que "se alegra de verdad, de corazón", les ha dado un gran impulso. Este reconocimiento nacional sirve como motivación para continuar conectando con su público y creando piezas que la gente pueda disfrutar, llevando un trozo de Teruel a cualquier rincón del planeta.