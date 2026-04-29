La historia del portero más veterano de la historia en España: ¡Jugará a los 70 años! "Muchos de mi edad se pasan el día en el bar de borrachera, pero a mí el fútbol me da la vida"

Este domingo, el fútbol español vivirá un momento histórico. Ángel Mateos, a sus 70 años, se convertirá en el jugador más veterano en la historia del fútbol español. Lo hará defendiendo la portería del CD Colunga ante el Praviano en el Municipal de Santianes, en un partido correspondiente al grupo asturiano de Tercera Federación. Con el equipo ya salvado y sin opciones de ascenso, el encuentro se ha convertido en un homenaje a toda una vida dedicada al fútbol modesto.

Un homenaje a toda una vida

La idea surgió a principios de temporada por parte de la directiva del Colunga. Le propusieron a Mateos colaborar con el equipo y, ante la buena marcha del club, la conversación derivó en la posibilidad de que jugara si se lograba la salvación. "Sucedió lo que está pasando ahora, que la verdad es que me lié", ha confesado el propio portero. El club le entregará un premio a la trayectoria deportiva a través de la Federación Asturiana de Fútbol.

"A muchos a mi edad les gusta ir al bar, cacharro va y cacharro viene... Todo el día de borrachera" Ángel Mateos

Para batir el récord de España, es necesario haber jugado en categoría nacional, algo que Mateos cumple con creces. Se retiró con 43 años, pero nunca ha dejado de jugar. "Sigo jugando desde los 10 años hasta ahora, no dejé de jugar y tengo 70", explica. Su carrera incluye 16 temporadas en el Turón, seis en el Caudal de Mieres (dos de ellas en Segunda B) y cuatro en el Santiago de Aller, antes de volver al Turón para retirarse.

60 años sin dejar de jugar

Tras su retirada, siguió vinculado al fútbol a través de cuerpos técnicos y, sobre todo, del fútbol de empresa y veteranos, movido por su carácter competitivo: "No me gusta perder ni ni al parchís". Su excelente forma física es una de las claves. "Tengo 70 años y peso lo mismo que cuando tenía 18, peso 68 o 69 kilos", afirma. El propio Mateos se define como un portero "de la época antigua", de cuando "podíamos medir 1'70 o 1'71, hoy día es imposible".

Perdemos dinero muchas veces con el fútbol modesto" Ángel Mateos Portero del Colunga

Mateos ha confirmado que el entrenador le ha dicho que saldrá "de titular", aunque no sabe cuántos minutos disputará. Su motivación nunca ha sido económica, sino la pura afición por el deporte. "Perdemos dinero muchas veces", asegura, explicando cómo en el fútbol modesto los jugadores a menudo cubren sus propios gastos. Para él, lo importante es la actividad, la afición y el contacto con la gente.

Por último, explica como el fútbol le sirve como vía de escape para no caer en otro tipo de vicios, como explica sobre sus amigos de la mina, donde se jubiló con 42 años. "A muchos a mi edad les gusta ir al bar, cacharro va y cacharro viene... Todo el día de borrachera"