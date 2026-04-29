El Nantes último escollo antes de la final 4

Hace mes y medio el Barça cerraba la fase de grupos de la Champions League con una victoria contundente ante el Eurofarm Pelister que le situaba líder de grupo con tres puntos más que el Magdeburgo, el único equipo capaz de derrotarle en lo que va de temporada. Ahora con un conjunto lleno de moral y en un gran momento de forma retoma la competición en los cuartos de final, la fase donde todo comienza a decidirse. El rival es el Nantes francés que vuelve a cruzarse entre el conjunto azulgrana y su objetivo de regresar a Colonia por octava temporada consecutiva. De hecho en la pasada Champions los galos ganaron al Barça en la final de consolación por el tercer puesto (30-25), con un cuadro azulgrana que no opuso resistencia después de haber caído en semifinales ante el Magdeburgo (30-31) que a posteriori se proclamó campeón: "Ese partido que perdimos estábamos de luto por así decirlo por haber perdido en semifinales contra el Magdeburgo, además muchos jugadores iban a dejar el club. El Barça actual es distinto del año pasado, queremos imponer nuestro ritmo y ellos también un ritmo alto, tenemos que obligarles a jugar a otra cosa a la que no están acostumbrados", ha dicho el entrenador barcelonista Carlos Ortega.

Los galos son un equipo en constante progresión. Desde hace unos años frecuentan los cuartos de final o la final 4 de la Champions y cada vez resultan más difícil de superar. En el 2026 no ha perdido ningún partido y viene de eliminar al GOG danés en una serie de octavos de final, en la que ganó (29-30) en la ida, mientras que en la vuelta apalizó a su rival con un contundente (40-28): "El Nantes es cualquier cosa menos fácil, es un rival de entidad y están en un gran momento de forma, tiene 3 jugadores top 5 del mundo en su posición y está siempre apoyado por un público entusiasta que nos harán el partido muy difícil", ha dicho Carlos Ortega.

El equipo dirigido por Gregory Cojean medirá ahora el nivel de un Barça que suma 50 victorias en 51 partidos oficiales esta temporada, con cuatro títulos ya en el bolsillo: "El Nantes juega como nosotros defiende bien, juega con el pivote, es rápido, es temible y su afición presiona con un gran ambiente, hay que jugar bien los dos partidos para pasar", ha dicho

En el plano ofensivo, el trío francés formado por Aymeric Minne, Thibaud Briet y Nicolas Tournat -su máximo artillero en 'Champions' con 76 goles- se erige como su principal amenaza: "Tournat es muy difícil de defender, no solo es un gran goleador sino que provoca situaciones de uno contra uno y fuerza muchos penalties, es uno de los jugadores a tener en cuenta", ha dicho.

A ellos se suma el talento del capitán y emblema Valero Rivera, que ya anunció su retirada al final de la presente campaña, pero que mantiene intacto su peso competitivo. Así lo demostró en la vuelta de octavos, donde fue el máximo goleador del encuentro con nueve tantos.

Una plantilla potenciada por los también españoles Kauldi Odriozola, Nacho Biosca, que apunta a un duelo de nivel bajo palos con Emil Nielsen, y el central Ian Tarrafeta, a punto de reaparecer tras lesionarse en los isquiotibiales desde finales de marzo.

En paralelo, el Nantes afronta la eliminatoria con un calendario exigente en el frente doméstico. A diferencia del Barça, ya campeón, su rival europeo sigue inmerso en la pelea por conquistar la primera Liga francesa de su historia, a dos puntos del PSG, ya eliminado de Europa.

En ese contexto, y en mitad de la eliminatoria ante el conjunto azulgrana, este domingo deberá afrontar un compromiso en su pista ante el Chambéry, una cita que no puede permitirse descuidar.

Más aún teniendo en cuenta que sigue dependiendo de sí mismo, con un enfrentamiento directo ante el cuadro parisino aún pendiente en la antepenúltima jornada.

Nantes-Barça. Ida 1/4 de final de la Champions. Jueves 20.45