El Plan Kanpai de los Mossos expulsa a 35 delincuentes de alto riesgo en Barcelona

El Pla Kanpai de los Mossos d'Esquadra, un operativo diseñado para combatir la multireincidencia, ha permitido la expulsión de España de 35 delincuentes extranjeros de alto riesgo que operaban en Barcelona. Estos individuos acumulaban en conjunto más de 300 antecedentes policiales. La información ha sido revelada durante la celebración del Dia de les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. Esta iniciativa, que se desarrolla en estrecha colaboración con la Policía Nacional desde abril de 2025, se basa en la aplicación de la ley de extranjería “como medida proporcional” frente a la comisión reiterada de delitos. El plan consiste en detectar perfiles con una alta tasa de reincidencia, verificar sus antecedentes y causas pendientes y, si son ciudadanos extranjeros, activar los procedimientos administrativos que pueden llevar a su expulsión.

Caída histórica de la delincuencia

La comisaria jefa de la capital catalana, Montserrat Estruch, ha presidido el acto y ha celebrado los resultados obtenidos en el último año. Según los datos presentados, los delitos en Barcelona han experimentado un descenso del 6,1% durante 2025, situando las cifras en niveles que no se registraban desde 2015. “Hemos invertido la curva delictiva que parecía consolidada”, ha afirmado Estruch durante su intervención. Este balance positivo se complementa con un aumento significativo en el número de detenciones, investigaciones, el decomiso de armas blancas y la tasa de resolución policial.

Hemos invertido la curva delictiva que parecía consolidada"

La responsable del cuerpo policial ha querido subrayar que estos logros no son fruto de la casualidad, sino el reflejo del esfuerzo y la dedicación de los agentes. En este sentido, ha asegurado que los buenos resultados responden al “buen liderazgo y de disponer de equipos que no aflojan nunca”. Estas palabras refuerzan la idea de un trabajo constante y comprometido por parte de toda la estructura policial para garantizar la seguridad en una ciudad tan compleja como Barcelona.

Un modelo policial basado en la colaboración

La colaboración entre cuerpos policiales ha sido uno de los pilares del éxito. Como muestra de este espíritu de cooperación, durante el acto celebrado en el Palau de Congressos de Barcelona, los Mossos han condecorado a un inspector de la Policía Nacional por su “implicación y disponibilidad” en los operativos del Pla Kanpai. Además, el cuerpo ha entregado 23 medallas y una treintena de felicitaciones a agentes por trayectorias o servicios destacados, así como siete placas a entidades colaboradoras, como la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec o la dirección del Centre d’Operacions Integrades de TMB.

COPE Delincuente

En su discurso, Estruch ha puesto en valor el modelo policial desarrollado en la capital catalana, que se fundamenta en tres ejes: inteligencia policial, presencia en el espacio público para mejorar la prevención y la percepción de seguridad, y la coordinación con otros cuerpos. Ha defendido una visión conjunta, afirmando que “la seguridad en una gran ciudad solo se consigue sumando esfuerzos”, y ha destacado que el apoyo de la judicatura y la fiscalía es clave en este camino.

Dentro de esta filosofía de trabajo, la comisaria ha mencionado también el Pla Confiança como una “herramienta esencial”. Este plan operativo está enfocado en fortalecer los lazos con la comunidad, permitiendo a los agentes “estar más cerca de la ciudadanía, conocer mejor el territorio, explicar con transparencia qué hacen los Mossos y construir una mirada compartida con el resto de operadores de seguridad”.

La ciudadanía quiere y merece una policía presente y cercana"

20 años en Barcelona y los retos de futuro

La celebración de este año ha tenido un significado especial, ya que coincide con el 20 aniversario del despliegue de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. Montserrat Estruch ha recordado cómo la ciudad, a la que ha descrito como “intensa, diversa y viva”, ha obligado al cuerpo policial a crecer, adaptarse y fortalecerse continuamente a lo largo de estas dos décadas para responder a sus constantes desafíos.

A pesar de los éxitos celebrados, la comisaria ha admitido que el futuro presenta retos importantes que obligan a los Mossos a “no bajar la guardia”. Se ha referido específicamente a amenazas como los delitos asociados al crimen organizado, las agresiones sexuales, la creciente presencia de armas blancas en las calles, la propia multireincidencia y las nuevas formas de delincuencia que emergen constantemente. Por ello, ha instado a todos los miembros del cuerpo a continuar trabajando con la máxima capacidad operativa para preservar la seguridad y la convivencia en la ciudad.