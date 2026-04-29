Consum está de moda: las claves de un modelo que dispara la captación de clientes

La cooperativa valenciana Consum ha presentado sus resultados de 2025, calificándolos como "excepcionales" a pesar de un año complicado para el sector. Según la información analizada en el programa 'Mediodía COPE Valencia', la compañía ha alcanzado una facturación de 5.163 millones de euros y 122 millones de beneficios, con un crecimiento del 12%. Además, se han creado 1.162 nuevos puestos de trabajo, elevando la plantilla total a 23.031 personas.

Un modelo centrado en las personas

El Director General de Consum, Antonio Rodríguez, atribuye estos datos a un modelo que se apoya en una plantilla comprometida. "Con su compromiso constante, nos han permitido acabar el ejercicio con unos resultados que yo valoraría de excelentes", ha afirmado Rodríguez. Este enfoque en el talento ha llevado a la cooperativa a ser reconocida durante 13 años consecutivos con el certificado 'Top Employer' como una de las mejores empresas para trabajar en España.

La implicación de los trabajadores, que son los únicos del sector con una jornada laboral de cinco días, junto a un modelo donde el cliente elige la marca o si prefiere la compra al corte, está atrayendo cada vez a más gente. Según Rodríguez, este vínculo es clave: "Estamos creciendo un 3% más que el mercado. ¿Qué pasa? Que estamos ganando muchos clientes. Nuestro personal atiende fenomenal, se genera una vinculación emocional muy importante con el personal, tenemos una gran fidelidad de los clientes".

Estamos creciendo un 3% más que el mercado" Antonio Rodríguez Director General de Consum

Apuesta por el producto fresco y de proximidad

Otra de las claves del éxito, según Antonio Rodríguez, es el tirón de los productos frescos, que se atreve a calificar como "los mejores de todo el sector". Para garantizar esa calidad, la cooperativa prioriza el producto local. "Más del 80% de los alimentos frescos que vendemos a granel, fruta, verdura, carne y pescado a venta personalizada, tiene origen nacional", explica. Además, la compañía cuida a sus proveedores con plazos de pago favorables, mantenidos en una media de 40 días en 2025.

CONSUM Otra de las claves del éxito, según Antonio Rodríguez, es el tirón de los productos frescos

Decisiones valientes y compromiso social

tE PUEDE INTERESAR Consum cerrará sus tiendas e instalaciones cuando se active una alerta roja meteorológica

El compromiso de Consum se extiende a los territorios donde opera, colaborando con un millar de proyectos sociales durante el último año. La compañía también ha tomado decisiones valientes, como el cierre de tiendas durante alertas meteorológicas rojas para no poner en riesgo a empleados y clientes. Antonio Rodríguez ha defendido esta medida asegurando que la seguridad de las personas es la máxima prioridad.

Rodríguez ha insistido en que la posible pérdida económica es secundaria. "Nosotros tenemos que pensar en las personas y tienen que estar tranquilas, y no es un problema", ha declarado, recordando que en episodios como la dana, los clientes sufrieron más percances que los propios trabajadores. La decisión busca proteger a todos por igual.

Cerrar cuando hay alerta meteorológica no es un problema: tenemos que pensar en las personas y tienen que estar tranquilas" Antonio Rodríguez Dtor Gral de Consum

De cara a 2026, la cooperativa afronta varios retos, tal como se ha avanzado en 'Mediodía COPE Valencia'. El principal es la contención de los precios para seguir ofreciendo una de las cestas más económicas del mercado. En paralelo, Consum prepara inversiones potentes, como una plataforma exclusiva para envíos online en Paterna y su esperado desembarco en la Comunidad de Madrid, con un primer supermercado previsto en la localidad de Parla.