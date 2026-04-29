La Pineda estrena un paseo marítimo que gana 20 metros de playa y destierra el hormigón

El paseo marítimo de la Pineda ha abierto al público esta semana, transformando por completo la fisonomía de la zona tras más de un año de obras. Con una inversión de 8,5 millones de euros, el proyecto ha permitido ganar 20 metros de playa, que será renaturalizada en parte, y reducir drásticamente el tráfico rodado. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha visitado la nueva infraestructura este miércoles y ha afirmado que estos trabajos son "el ejemplo de cómo se ha de entender el litoral".

Un modelo para el futuro del litoral

La actuación ha supuesto la incorporación de 38.600 metros cuadrados de terrenos al dominio público marítimo-terrestre. Se ha intervenido sobre 13.000 metros cuadrados de zonas pavimentadas, se han creado 19.000 metros cuadrados de áreas ajardinadas y se han deconstruido 9.000 metros cuadrados a lo largo de un kilómetro de fachada marítima. El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha calificado la jornada como un día de "felicidad", mientras que Morán ha destacado que el retroceso de la línea de costa y la eliminación de un tramo de carretera demuestran que "es posible mejorar la calidad de vida en espacios consolidados sin sembrar más hormigón".

Es posible mejorar la calidad de vida en espacios consolidados sin sembrar más formigón"

Para el secretario de Estado, el nuevo paseo de La Pineda servirá como una "demostración física" para enseñar a otros ayuntamientos costeros el camino a seguir. "La filosofía de ir tierra adentro para ganar resistencia a los impactos del cambio climático es el reto al que se ha de enfrentar el modelo urbanístico, y esto no es fácil ni de explicar ni de entender", ha señalado Morán. En este sentido, ha subrayado que ejecutar más obras de este tipo debe permitir "anticipar la respuesta" al cambio climático, lo que se traducirá en un aumento de la seguridad y en un ahorro de futuras inversiones.

La filosofía de ir tierra adentro para ganar resistencia a los impactos del cambio climático es el reto al que se debe enfrentar el modelo urbanístico"

Morán ha puesto como ejemplo de esas inversiones a evitar las continuas reposiciones de arena que se han realizado en los últimos años en muchas playas tras los temporales. Aunque ha admitido que en algunos casos puntuales puede estar justificada una aportación de arena, la creciente frecuencia de las tormentas evidencia "que esta herramienta ya no sirve", ha sentenciado. La estrategia, por tanto, pasa por soluciones estructurales y no por parches temporales.

La Pineda estrena paseo marítimo

La Savinosa se abre al público tras 50 años

Paralelamente, el secretario de Estado también ha visitado Tarragona, donde esta misma semana han comenzado las obras del camino de ronda de la Savinosa. Este proyecto, que se prolongará durante medio año, permitirá abrir a la ciudadanía un espacio que lleva 50 años cerrado. El alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, ha calificado la actuación como una "oportunidad histórica" que permitirá ganar 26.000 metros cuadrados de espacio de dominio público en primera línea de mar.

El nuevo trazado, de 700 metros de longitud y 4,5 metros de ancho, conectará las playas de l'Arrabassada y la Savinosa para peatones y ciclistas. El proyecto está impulsado por la Diputación de Tarragona, propietaria de la finca del antiguo preventorio, y cuenta con un presupuesto de 955.000 euros. La cesión de los 26.000 metros cuadrados de terreno no solo ampliará el espacio público, sino que también servirá para proteger una especie de flora endémica de la costa tarraconense, el limonium gibertii.

De cara al futuro, el alcalde Viñuales ha avanzado que el consistorio busca que la Diputación de Tarragona convierta el edificio del antiguo preventorio en un "espacio de coworking de artistas". Esta reconversión implicaría una reducción de la edificabilidad, ya que, según ha manifestado el alcalde, "todo no se puede mantener", apostando por un desarrollo más sostenible y cultural para el histórico inmueble.