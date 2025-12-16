Pilar Alegría deja el Gobierno de Sánchez para competir por la presidencia de Aragón: "Vuelvo a mis raíces"

La portavoz del Gobierno y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha anunciado este martes su salida del Ejecutivo. Tras cuatro años y medio como ministra, Alegría deja sus cargos para centrarse en su próximo reto político: ser la candidata del PSOE a las elecciones de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero de 2026. La política zaragozana competirá directamente contra el actual presidente, Jorge Azcón del PP, en un adelanto electoral que ha precipitado su salida del Gobierno de la nación.

La despedida se ha materializado en su última rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha ejercido como portavoz durante los últimos dos años. "Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", expresó la política en un mensaje previo en sus redes sociales. Unas palabras que reflejan el sentir de una etapa que ella misma ha calificado como de gran felicidad en el Ejecutivo.

Un "absoluto honor"

Visiblemente emocionada, Alegría ha confesado que su labor como portavoz ha sido "un absoluto honor". Durante su intervención, ha recordado sus orígenes humildes en un pueblo de 400 habitantes de Zaragoza y la importancia que ha tenido para ella, proveniente de una "familia muy sencilla", llegar a dirigir "un ministerio tan importante como es el Ministerio de Educación". Para la ya exministra, "no hay política más transformadora en un país como es la educación", y dedicarse a ella "en cuerpo y alma" ha sido un orgullo que, asegura, llevará consigo toda su vida.

Ser ministra y portavoz ha sido un absoluto orgullo y un absoluto honor" Pilar Alegría Candidata a la presidencia de Aragón

Alegría también ha tenido palabras para los periodistas que han cubierto sus comparecencias semanales. Ha admitido que "seguramente" muchas veces no obtuvieron las respuestas que buscaban, pero ha justificado sus silencios como un acto de responsabilidad. "Créanme que cada palabra medida o cada silencio era sobre todo fruto a la responsabilidad que este puesto exige", ha explicado, agradeciendo incluso "las preguntas más difíciles" que, en su opinión, los medios tienen derecho a plantear al Ejecutivo.

El camino a la DGA

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha dejado claro que su futuro inmediato está en su tierra. "Vuelvo a mi casa, vuelvo a mis raíces y vuelvo a mi hogar y eso sí que entenderán ustedes que no hay mayor orgullo, mayor motivo de satisfacción", ha afirmado con contundencia. Este movimiento estratégico responde a la llamada de la política autonómica, un paso que Alegría ha decidido dar sin dudarlo.

Yo, cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto" Pilar Alegría Candidata a la presidencia de Aragón

De cara a su sucesión en la portavocía, ha aconsejado a la persona que la reemplace, que será una mujer según anunció el presidente Pedro Sánchez, que desempeñe su labor "con honestidad, con rigor" y con el compromiso de mejorar la vida de "la gente sencilla, la gente de a pie". La identidad de la nueva portavoz aún no ha sido desvelada, pero se mantendrá la línea de Sánchez de nombrar a mujeres para este cargo de alta visibilidad.

Una sucesión femenina garantizada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha confiado en mujeres para la portavocía en Moncloa. Antes de Pilar Alegría, el cargo fue ocupado por la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Previamente, lo ostentó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la primera portavoz del Gobierno de Sánchez fue Isabel Celáa, actual embajadora ante la Santa Sede. Se espera que el presidente anuncie pronto el nombre de la nueva portavoz del Ejecutivo.