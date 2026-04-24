El debate de investidura de Azcón en Aragón ya tiene fecha: 28 y 29 de abril

Las Cortes de Aragón celebrarán los próximos 28 y 29 de abril el debate de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno autonómico. La presidenta de la Cámara, María Navarro, ha comunicado a la Mesa y la Junta de Portavoces el formato del pleno, en el que Jorge Azcón, actual presidente en funciones y único candidato propuesto, buscará el apoyo mayoritario del hemiciclo para liderar el Ejecutivo durante una nueva legislatura.

Un debate en dos jornadas

La primera sesión del debate comenzará el martes 28 de abril a las 10:00 horas y estará centrada exclusivamente en el discurso del candidato del PP. Durante esta jornada, se leerá la resolución de la Presidencia por la que se propone a Azcón y, a continuación, este realizará la "exposición del programa político del Gobierno", para la cual no tendrá limitación de tiempo.

El debate se reanudará el miércoles 29 de abril, también a las 10:00 horas, con la intervención de los grupos parlamentarios. Primero intervendrán los grupos que no apoyarán la investidura, de mayor a menor representación. Después, será el turno de los que sí votarán a favor, ordenados de menor a mayor. Los grupos dispondrán de turnos de veinte minutos de manera flexible.

Votación y posible segunda vuelta

Una vez finalizadas todas las intervenciones, se procederá a la votación nominal, que requiere de mayoría absoluta para que el candidato sea investido en primera ronda. El candidato, por su parte, podrá "responder de forma individual o conjunta a cada grupo o agrupación" durante el debate.

Si no se alcanza dicha mayoría, el Reglamento contempla una segunda votación veinticuatro horas después, que se celebraría el jueves 30 de abril a las 13:00 horas. En este caso, ya no habría debate previo. La Junta de Portavoces también ha fijado el calendario de sesiones plenarias para mayo y junio.