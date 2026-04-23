Aragón celebra su día grande entre emotivas medallas y el eco del pacto PP-VOX

El Palacio de la Aljafería de Zaragoza ha sido un año más el epicentro de la celebración institucional del Día de Aragón. El acto conjunto del Parlamento y el Gobierno autonómico ha estado presidido por las tres principales autoridades de la comunidad: la presidenta de las Cortes, María Navarro; el presidente en funciones, Jorge Azcón; y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno.

Dos únicas y emotivas distinciones

Debido a que el Ejecutivo se encuentra en funciones, este año solo se han entregado dos distinciones. La Medalla de las Cortes ha recaído en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) por sus 20 años de servicio público, un galardón recogido por su presidente, Antonio Suárez. María Navarro ha destacado que es un reconocimiento "más que merecido" a dos décadas de trabajo al servicio de la sociedad aragonesa.

CORTES DE ARAGÓN Medalla de las Cortes a la CARTV

Por su parte, el Gobierno ha entregado la Medalla al Mérito Deportivo a título póstumo a los montañeros Jorge García Dihinx y Natalia Román, fallecidos en un alud en Panticosa el pasado diciembre. Los padres de ambos han recogido las medallas en un momento de gran emoción, sellado con un abrazo entre las familias. Azcón ha recordado que la distinción reconoce sus "brillantes trayectorias, su ejemplo y su contribución al fomento de hábitos de vida saludables".

Medalla al mérito deportivo a título póstumo para Jorge García-Dihinx y Natalia Román

Unidad y pactos en los discursos

En su discurso, la presidenta de las Cortes, María Navarro, ha hecho un llamamiento a "ejercer la política desde la moderación y el respeto, huyendo del ruido y la confrontación". También ha abogado por un Aragón fuerte y cohesionado, defendiendo la democracia y el cumplimiento de la ley, y ha sentenciado que "Aragón no se entiende sin España, ni España se entiende sin Aragón".

Ejercer la política desde la moderación y el respeto, huyendo del ruido y la confrontación" María Navarro Presidenta de las Cortes de Aragón

El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha centrado su intervención en el acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Vox, que, según ha dicho, "garantiza la estabilidad" para los próximos años. Tras repasar logros como la captación de 90.000 millones de euros en inversión, ha vuelto a exigir una "financiación justa, un servicio ferroviario digno y que se ejecuten las autovías y las obras del pacto del agua pendientes", sentenciando que "no somos menos que nadie".

No somos menos que nadie" Jorge Azcón Presidente en funciones de Aragón

La ausencia de CHA marca la jornada

La celebración ha estado marcada por la ausencia del portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha decidido no asistir como protesta por el pacto de gobierno entre PP y Vox. Pueyo ha justificado su decisión en aragonés, un gesto que ha generado controversia.

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La reacción no se ha hecho esperar. La portavoz del PP, Ana Marín, ha calificado el boicot de "intolerable" y ha acusado a CHA de tomar una "decisión sectaria e infantil", siendo la primera vez que un grupo parlamentario se ausenta del acto. La propia presidenta de las Cortes, María Navarro, ha lamentado la ausencia.