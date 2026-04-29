Azcón, reelegido presidente de Aragón con los votos de Vox y el rechazo de la oposición

El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, ha sido reelegido presidente de Aragón para encabezar su segundo gobierno con Vox, con el rechazo en el parlamento aragonés de todos los grupos de la oposición: PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

Habrá más VOX" Alejandro Nolasco Líder de VOX en Aragón

En esta ocasión Azcón ha contado con una amplia mayoría al sumar 39 de los 67 escaños del parlamento aragonés. Deberían haber sido en realidad 40 votos, pero la baja médica de una diputada del PP ha hecho que finalmente hayan sido 39: 25 de los 26 diputados del PP y los 14 de VOX. Una mayoría más que de sobra para que Azcón sea reelegido presidente y afronte su segundo mandato en Aragón para los próximos 4 años.

La investidura es posible tras alcanzar un acuerdo de Gobierno en el que el PP asume la polémica "prioridad nacional" de VOX en el acceso a los servicios, mientras que los de Santiago Abascal obtienen tres de las nueve consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el senador autonómico que tenía el PP y la vicepresidencia de las Cortes que también les ceden los populares.

La toma de posesión de Azcón será este jueves a las 17:00 horas en el Palacio de La Aljafería, mientras que la toma de posesión de los nuevos consejeros aragoneses tendrá que esperar ya al lunes día 4 de mayo.

Este será el segundo intento de Azcón de conseguir un gobierno estable para toda la legislatura con Vox tras una primera alianza con los de Santiago Abascal en 2023, que duró solo once meses y derivó en el primer adelanto de las elecciones en Aragón, celebradas el pasado 8 de febrero, ante la imposibilidad del gobierno ya en solitario del PP de sacar adelante nuevos presupuestos. Azcón ha logrado formar gobierno después de 80 días de las elecciones de ese 8 de febrero. Ha sido el periodo más largo en Aragón desde unas elecciones y hasta que se ha conseguido conformar el ejecutivo autonómico.

las primeras palabras de azcón tras su reelección

Una vez proclamado presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que "empieza una nueva legislatura para trabajar más duro y para que haya un mayor número de aragoneses que puedan mejorar su calidad de vida y que confíen en nuestro futuro".

Tras proclamar la presidenta del Parlamento autonómico, María Navarro, la investidura, Azcón ha posado con los diputados del PP para una foto de familia dentro del hemiciclo y ha realizado unas breves declaraciones a los medios de comunicación.

Ha agradecido "la confianza de los aragoneses" reflejada en las urnas en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, destacando "a todos los que han querido confiar en nosotros".

CORTES DE ARAGÓN Sesión de investidura de Jorge Azcón

"Pronto conoceremos la composición del Gobierno", ha comentado Azcón. Mientras su socio, el líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, ha destacado el acuerdo con el PP sobre la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos.

"Habrá más Vox", ha garantizado Alejandro Nolasco, quien ha mencionado "la lucha contra la inmigración ilegal, la bajada de impuestos, las facilidades para quienes quieran comprar una vivienda, una fiscalidad diferenciada para el medio rural y tantas cosas que van a redundar en beneficio de todos".