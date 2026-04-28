Azcón defiende en su discurso de investidura la "prioridad nacional" pero sin privar a nadie y un Aragón "líder en España y Europa"

El candidato a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha subido por segunda vez a la tribuna de las Cortes de Aragón para pedir la confianza de la cámara en su discurso de investidura. Lo ha hecho, ha dicho, con el propósito de dar a la comunidad la "estabilidad que solo un gobierno sólido puede aportar", fundamentando su petición en el "mandato democrático de las urnas" que otorgó una "mayoría histórica" de 40 diputados a la suma de Partido Popular y VOX.

En su intervención, Azcón ha defendido el acuerdo de gobierno con Vox, que incluye el principio de "prioridad nacional" para el acceso a las ayudas públicas. Según ha explicado, se trata de establecer una "asignación justa de los recursos públicos" para quienes mantienen "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", independientemente de su procedencia.

Ha matizado que este enfoque se aplicará "cumpliendo estricta y escrupulosamente con la legalidad" y sin privar a nadie de la "atención sanitaria y social básica".

Quienes vengan legalmente a aportar merecen y deben recibir el apoyo de nuestro sistema" Jorge Azcón Candidato a la presidencia de Aragón

Azcón ha subrayado que este principio busca que "quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deban acreditar, de acuerdo a las distintas baremaciones, una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven" y ha añadido: "Quienes vengan legalmente a aportar merecen y deben recibir el apoyo de nuestro sistema", al tiempo que se lucha contra la "inmigración ilegal" y contra quienes "busquen aprovecharse de ella" .

DGA Momento del discurso de investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón.

Un Aragón más próspero

El candidato ha presentado un balance económico positivo de su anterior mandato, destacando que la economía aragonesa "atraviesa el mejor momento de su historia reciente" y que la comunidad vive "un momento de captación de inversiones sin precedentes", con el anuncio de 90.000 millones de euros en nuevas inversiones. La inversión extranjera se ha incrementado un 262% en un contexto de descenso nacional.

Azcón ha reafirmado el objetivo de convertir Aragón en el "hub tecnológico del sur de Europa" y ha asegurado que los próximos cuatro años serán para que esas inversiones "se conviertan en realidad y creen decenas de miles de puestos de trabajo" .

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En este sentido, ha anunciado un plan de atracción y dinamización de la actividad industrial que incluirá medidas de simplificación administrativa, acceso a suelo industrial asequible y nuevas ayudas. También ha prometido un destacado apoyo a los trabajadores autónomos, garantizando la "cuota cero" durante los primeros 12 meses, con el objetivo de ampliarla a 24, y bonificaciones en caso de baja médica.

Refuerzo de los servicios públicos

En materia sanitaria, Azcón ha recordado el "colapso" que, según él, dejó la gestión socialista y ha contrapuesto medidas de su gobierno como un plan que ha logrado "reducir la lista de espera quirúrgica en 2.073 pacientes" . Ha destacado la apuesta por la tecnología con la instalación de seis robots quirúrgicos en los hospitales aragoneses y la llegada de la radioterapia a Huesca. Entre sus compromisos futuros se encuentran un nuevo hospital Royo Villanova en Zaragoza y nuevos centros de salud en Utebo, Zuera, Cuarte de Huerba y Arcosur.

En educación, ha negado los "recortes" de los que le acusa la oposición, asegurando que hoy se destinan "134,5 millones de euros más a la educación pública" y hay 400 docentes más que con el anterior ejecutivo. Ha anunciado la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años a lo largo de la legislatura y la gratuidad en la primera matrícula del primer curso universitario para los alumnos que realicen la EBAU en la comunidad.

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Respecto a los servicios sociales, ha afirmado que se encontró con un sistema "infradotado" y con "cifras falseadas" . Ha destacado el incremento de 120 millones de euros en el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), la reducción de las listas de espera en dependencia y la creación de una veintena de "casas de infancia" y las primeras cuatro "casas del mayor" en el territorio.

Defensa del territorio y la identidad

Azcón ha dedicado una parte importante de su discurso al sector primario, al que considera "identidad, territorio y cohesión social" . Ha prometido defender a los agricultores y ganaderos "frente a políticas europeas que no tengan en cuenta la realidad del campo" y ha criticado que se les asfixie con burocracia. "No se puede pedir más a los agricultores y ganaderos mientras se les asfixia con normas, cargas y burocracia alejadas de su realidad", ha sentenciado.

No se puede pedir más a los agricultores y ganaderos mientras se les asfixia con normas, cargas y burocracia alejadas de su realidad" Jorge Azcón Candidato a la presidencia de Aragón

El candidato ha reafirmado su compromiso con el regadío, la modernización de explotaciones y el relevo generacional. También ha abordado la gestión del territorio, mencionando el Plan Extraordinario de Carreteras, que está renovando más de 60 vías, y la futura Agencia de Emergencias de Aragón para unificar la gestión del 112, 061 y otros dispositivos.

En el ámbito cultural, ha calificado la recuperación del patrimonio del Monasterio de Sijena como una "cuestión de justicia" y ha asegurado que no dudará en utilizar los medios técnicos del Gobierno de Aragón para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al MNAC a devolver las pinturas murales. También ha avanzado el inicio inminente de las obras del futuro Centro Goya en Zaragoza, en el marco del bicentenario del fallecimiento del pintor.

Finalmente, Azcón ha criticado la "estrategia deliberada y perniciosa del gobierno central" y ha rechazado cualquier modelo de financiación autonómica que "apuntale o cree privilegios para los de siempre" . Ha exigido un sistema que tenga en cuenta los costes objetivos que suponen para Aragón la extensión, la dispersión y la despoblación, además de reclamar la ejecución de infraestructuras pendientes como las autovías A-25 y A-40 y las obras del Pacto del Agua.