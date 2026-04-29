'Tiempo de Opinión Oviedo', en Deportes COPE Asturias: "Se retira el mejor futbolista que ha vestido la camiseta del Oviedo"

Aunque el anuncio no es oficial, la retirada de Santi Cazorla parece inminente. La forma en que ha dejado entrever su adiós ha sido calificada de "extraña". Esta situación llega tras una temporada muy difícil para el jugador, que él mismo ha calificado como una "losa".

Uno de los motivos de esta decisión parece ser su escasa participación en el equipo, sobre todo en los últimos meses, donde ni siquiera ha sido titular. Para una leyenda del fútbol como Cazorla, jugar "los minutos de la basura" es muy duro de asimilar. En rueda de prensa afirmó que "si hubiera sido un año más bonito quizás hubiera cambiado el punto de vista".

Un emblema 'utilizado' por el club

Existe una sensación generalizada de que el club ha "utilizado" en exceso la imagen de Cazorla durante estos años. Ha sido la cara del club en momentos complicados, apareciendo en la mayoría de las publicaciones del club en redes sociales. Esto ha provocado un gran desgaste y la sensación de que "merecía un poco más de lo que el club le da".

Se está retirando el mejor futbolista que ha vestido nunca la camiseta del Oviedo" Sergio Fernández Analista y comentarista

Su papel ha ido más allá del terreno de juego. Cazorla ha ejercido casi de director deportivo, mediando en la contratación de entrenadores como Calleja o Luis Carrión. Esta implicación también le ha supuesto un gran desgaste, al tener que "dar la cara" por decisiones que no eran suyas.

¿El debate sobre su legado?

Su marcha abre el debate sobre su lugar en la historia del club. Para algunos, como el analista Sergio Fernández, no hay duda: "Se está retirando el mejor futbolista que ha vestido nunca la camiseta del Oviedo". Sus dos Eurocopas y su importancia en el Arsenal avalan esta tesis, aunque otros mencionan al mítico Lángara.

Sin embargo, ser el mejor jugador no es lo mismo que ser la mayor leyenda. En ese ranking aparecen también otros nombres como Diego Cervero o Esteban, cuyos gestos y compromiso han dejado una huella imborrable en la afición.

900/Cordon Press Santi Cazorla, durante un partido con el OviedoSanti Cazorla900/Cordon Press

La herida de los recursos perdidos

Preocupa que su despedida sea "a la francesa", sin un homenaje a la altura. La situación evidencia un problema recurrente en el Real Oviedo: la pérdida de recursos propios. Exjugadores como Michu o Iván Ania, formados en el club, triunfan ahora como entrenadores y directores deportivos en otros equipos.

La sensación es que el club nunca ha apostado seriamente por un proyecto basado en "gente de la casa". Muchos creen que figuras como Michu, Ania y el propio Cazorla podrían liderar un proyecto de éxito y que, aunque saliera mal, la afición los respaldaría por su compromiso y oviedismo.