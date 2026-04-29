Llega el ensayo general del gran eclipse solar de 2026: cómo y cuándo verlo

La fecha del 12 de agosto de 2026 está marcada en rojo en el calendario de todos los amantes de la astronomía: un eclipse total de Sol cruzará la península ibérica, un fenómeno que no se vive en España desde hace décadas. Sin embargo, la preparación para este evento histórico comienza ahora. Hoy y durante los próximos dos o tres días, la naturaleza ofrece un ensayo general perfecto. Así lo explica Salvador Ribas, director del Parque Astronómico del Montsec, quien detalla por qué estos días son cruciales para quienes no quieren perderse ni un detalle del gran día.

La razón de este simulacro cósmico reside en una curiosa simetría astronómica. Según Ribas, la trayectoria que describe el Sol en el cielo durante los últimos días de abril es prácticamente idéntica a la que seguirá el 12 de agosto de 2026. Esto se debe a que ambas fechas son simétricas respecto al solsticio de verano. “Si contamos cuántos días hay desde el solsticio de verano hasta el 12 de agosto, son unos cincuenta y tantos. Si contamos los mismos hacia atrás, llegamos a una fecha simétrica, que es el 29 de abril”, aclara el experto. Esto significa que el sol recorre el mismo camino en el cielo, permitiendo a los observadores prepararse con una precisión asombrosa.

El momento clave del ensayo

Para aprovechar este ensayo, es fundamental saber cuándo mirar. El momento exacto en que el sol ocupará la misma posición que durante la fase de totalidad del eclipse de 2026 será, aproximadamente, entre las 20:20 y las 20:23 horas. “Es el momento en que el sol ocupará la misma posición que en la totalidad del día 12 de agosto de 2026”, confirma Ribas. Esta es una oportunidad inmejorable para que los aficionados puedan verificar sus puntos de observación, comprobar si hay obstáculos visuales como edificios o montañas y, en definitiva, asegurarse de que su planificación es la correcta para el gran día. Eso sí, todo depende de que la meteorología acompañe, un factor siempre a tener en cuenta en la observación astronómica.

Es una buena oportunidad para confirmar que el lugar de observación elegido es el adecuado"

La seguridad, una prioridad absoluta

Observar un eclipse es una experiencia fascinante, pero hacerlo de forma segura es una obligación innegociable. Salvador Ribas insiste en que nunca se debe mirar directamente al sol sin la protección adecuada. “Siempre que queremos ver el sol, se han de utilizar las gafas especiales de observación solar. No hay que confundirlas con las gafas de sol convencionales, que no sirven para nada en este caso”, advierte. El riesgo de no hacerlo es altísimo y puede provocar daños oculares graves y permanentes.

La seguridad es imprescindible para contemplar un eclipse

No es ninguna broma, es una cosa muy seria el tema de la observación del sol"

Estas gafas especiales están diseñadas con un polímero que filtra más del 99% de la luz solar, permitiendo una observación segura. “Si lo hiciéramos directamente, podríamos quedarnos ciegos en muy pocos instantes o tener daños irreversibles en nuestra retina”, sentencia Ribas. Afortunadamente, estas gafas no son caras, con un coste de entre 3 y 4 euros, y se pueden conservar durante años, por lo que servirán también para los próximos eventos astronómicos. También se pueden usar telescopios o prismáticos, pero siempre equipados con los filtros solares homologados correspondientes.

España, capital de los eclipses

El eclipse de 2026 no viene solo. Es el primero de un triplete de eclipses que se podrán observar desde la península ibérica entre 2026 y 2028, un hecho que Ribas califica de “casualidad”. Explica que los eclipses pertenecen a familias o ciclos diferentes, y ha coincidido que tres de ciclos distintos serán visibles en un territorio muy similar. Este fenómeno convertirá a España en un polo de atracción para los llamados “cazadores de eclipses”, aficionados que viajan por todo el mundo persiguiendo estos espectáculos celestes.

Cazadores de eclipses

Tras el eclipse total de 2026, el siguiente será en 2027, un evento que en Cataluña se verá como parcial, pero que será total en el sur de la península y en países como Egipto. Finalmente, en 2028 llegará un eclipse anular. Ribas explica la diferencia: “Anular quiere decir que la Luna no tapa completamente el Sol, no porque quede un trocito, sino porque la Luna, desde el punto de vista de la Tierra, no es lo suficientemente grande para tapar el Sol completamente, y entonces vemos un anillo de fuego”. Después de casi un siglo sin grandes fenómenos, España vivirá una auténtica maratón de eclipses solares.

Por todo ello, la oportunidad que se presenta estos días es más valiosa que nunca. Este simulacro natural permite a todos, desde astrónomos expertos hasta curiosos, prepararse para vivir una experiencia que, para muchos, será única en la vida. Comprobar el lugar, la hora y, sobre todo, tener listo el equipo de observación segura, son los deberes que hay que hacer para disfrutar plenamente del histórico eclipse del 12 de agosto de 2026.