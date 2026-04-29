Dehesa de los Canónigos mira al futuro en su vendimia más emotiva con Ángel Expósito como padrino

La bodega Dehesa de los Canónigos ha celebrado su tradicional nombramiento de padrino de la vendimia, un evento que este año ha estado cargado de una emoción especial. La edición ha supuesto la primera sin el fundador, don Luis Sanz Busto, fallecido recientemente, y ha servido como homenaje a su legado. Su hija y una de las propietarias, Belén Sanz, ha descrito la jornada como una mezcla de "añoranza" y "una gran alegría por ver cómo todos los padrinos y amigos le arroparon".

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El periodista y director de 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito, ha sido el elegido para apadrinar la cosecha de 2025. La elección, según Belén Sanz, se debe a que Expósito "reúne" los valores que la familia siempre ha defendido. La bodega atraviesa un momento de "cambio sin cambiar", manteniendo la propiedad familiar y el "amor por la tierra" inculcado por su padre, con el objetivo de que la quinta generación continúe el proyecto.

Esto es más que una bodega, es un lugar de valores y principios" Pepe Ribagorda Periodista y Padrino de Padrinos de Dehesa de los Canónigos

El 'Padrino de Padrinos'

El periodista Pepe Ribagorda, figura clave del evento como "Padrino de Padrinos", es el encargado de velar por que los nuevos homenajeados compartan la filosofía de la casa. "Esto es más que una bodega, es un lugar de valores, de principios, de aprendizaje, de enseñanzas", ha afirmado. Ribagorda ha recordado sus propios inicios en 2011, cuando, a pesar de encontrarse enfermo, intuyó "una magia especial" y una "calidad humana" que lo unieron a la familia para siempre.

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Según Ribagorda, la labor del padrino es fundamental para guiar al recién llegado, como hizo con Expósito, para que entendiera "la importancia y el honor que significa tener este reconocimiento". Además, ha descrito los vinos de la bodega como "seductores" y "muy actuales", pero elaborados siempre "con un respeto al ayer, al pasado, a la tradición".

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Una añada para la historia

La cosecha de 2025, apadrinada por Expósito, se presenta excepcional. Iván Sanz, hermano de Belén, ha confesado sentir a su padre "más cerca que nunca" y cree que su apoyo ha sido clave para que la cosecha prosperara de manera "impecable" pese a las condiciones climáticas adversas. Tal es la confianza en esta añada que Belén Sanz ha confirmado al 99% que habrá una edición especial del vino 'Luis Sanz Busto'.

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De cara al futuro, la bodega planea aumentar su producción hasta las 300.000 botellas, manteniendo la máxima de elaborar solo con uvas propias. Actualmente, entre un 25% y un 30% de su producción se destina al mercado internacional, con presencia regular en más de 25 países y con Suiza como principal destino, según ha explicado el director de exportaciones, Raúl Herrera.

La familia de los padrinos

El sumiller Cosme Garay, padrino de la anterior edición, ha destacado el componente de "sensibilidad social" de la bodega. La iniciativa solidaria, que subasta una barrica cinco años después del apadrinamiento, ha recaudado ya cerca de 100.000 euros para diversas ONGs. Garay ha definido el evento como un homenaje a la Ribera del Duero y ha elogiado el crecimiento del enoturismo en la región, posicionando a Valladolid como un referente.

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Sitios como esta bodega te contagian buen rollo, ilusión y futuro" Cosme Garay Sumiller

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Por su parte, el padrino de este año, Ángel Expósito, ha asegurado sentirse "inmediatamente uno de ellos" nada más llegar a la bodega. El periodista ha destacado que "sitios como esta bodega de Dehesa de los Canónigos te contagian buen rollo, te contagian ilusión, te contagian buenas noticias, te contagia futuro". Aunque aún faltan cinco años para la subasta benéfica de su barrica, ha afirmado que no faltarán "proyectos a los que echar una mano".