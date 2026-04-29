Los goleadores del Atlético Baleares, Jaume Tovar y Moha Keita, coinciden: "Llegamos bien al playoff"

No es fácil juntar en el campo 29 goles en ninguna categoría. Son Jaume Tovar, máximo artillero del Atlético Baleares y uno de los mejores de la Segunda RFEF con 19 goles y Moha Keita, suma diez goles y cinco pases de gol.

Ellos son los encargados de culminar el trabajo de todo un equipo, se entienden bien en el campo, ambos se alimentan y además también tienen muy buena conexión ante el micrófono. En Deportes Cope Baleares, los goleadores balearicos se han mostrado expectantes antes del playoff de ascenso a Primera RFEF, cuando llega el momento de la verdad. El lunes será el sorteo y conocerán el rival de la eliminatoria de ascenso. El Atlético Baleares es segundo de liga por lo que tendrá la vuelta en casa.

No tienen preferencias sobre el rival pero sí sobre el campo, prefieren que sea en césped natural, su superficie, tampoco quieren dar preferencias sobre si estadio pequeño o grande, saben que la presión existe en cualquier campo.

Ambos han firmado una temporada espectacular, siendo determinantes para el equipo. Sobre cómo llegan a la fase de ascenso, dice Tovar que "llegamos enchufados y llegamos bien". Moha dice que "el equipo ha entendido lo que tiene que hacer, llega bien y viene lo más importante para intentar ascender".

Recuerda Jaume Tovar que "el míster ya tenía claro que si no se podía subir directamente había que afrontar el playoff de la mejor manera, nadie nos ha regalado ser segundos y por ello lo afrontamos con la mentalidad totalmente positiva".

El solleric ha hecho el mejor año de su carrera y está en disposición de llegar al fútbol profesional:

"Claro que tengo aspiraciones, es un paso grande de Segunda RFEF a llegar un día a Segunda por ejemplo y no es fácil que te llegue una oferta así, pero yo quiero ir de la mano del Atlético Baleares, llegar a Primera RFEF y ya veremos qué pasa".

En este sentido, esta temporada "quería acabar el año aquí, está claro que si llega una oferta que le salva el año al club y a mí te lo tienes que pensar, pero la prioridad era seguir juntos".

Ingo Volckmann, el presidente y propietario, lleva una década de inversión y de implicación en un club en el que ha hecho un gran desembolso tanto en las plantillas como en construir un nuevo estadio, ya que estaba cerrado y en ruina. Por ello, Tovar también indica en nombre de la plantilla que espera "darle una alegría al presidente, seguro que si el equipo asciende querrá seguir con esa implicación, se lo merece".

Mensaje a la afición.-

Moha Keita, que lleva cinco goles en los últimos cinco partidos, le dice a los balearicos que "nos vemos en dos semanas en casa, nos gustaría ver el Estadio lleno como el día del Atlético de Madrid, que estén con nosotros, es nuestro año si todo va bien y espero que sea un año de felicidad".

Jaume Tovar coincide: "Les esperamos con los brazos abiertos porque con ellos somos más fuertes, seguro que con ellos llevaremos al Atlético Baleares donde se merece".