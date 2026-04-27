Jorge Azcón encara la investidura de Aragón marcado por las peticiones de VOX

Todo está listo en el Palacio de la Aljafería para el debate de investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente de Aragón, que se celebra este martes y miércoles, diez semanas después de las elecciones. La sesión llega tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox, un pacto que marcará el desarrollo del debate y el futuro de la legislatura. Azcón será investido en la primera votación del miércoles, gracias al apoyo de la formación de Abascal.

El pleno de investidura arrancará el martes a las 10:00 horas con el discurso del candidato, Jorge Azcón, quien expondrá su programa de gobierno sin límite de tiempo. La sesión se reanudará el miércoles con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, de mayor a menor representación, seguida de la réplica del candidato. Se espera un debate tenso, con duras críticas de la oposición, especialmente del PSOE y Chunta Aragonesista, al pacto de gobierno.

Las claves del pacto PP-Vox

El acuerdo otorga a Vox tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Las áreas que gestionará la formación serán Agricultura y Ganadería; Medioambiente y Turismo; y Política Social, Familia y Desregulación. Todo apunta a que esta última cartera, que funcionará como vicepresidencia, recaerá en Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón. Además, el pacto incluye un senador autonómico para Vox y una vicepresidencia en la mesa de las Cortes. Por su parte, el PP se quedará con seis consejerías, además de la presidencia.

La ‘prioridad nacional’ como línea roja

El punto más controvertido del acuerdo es la exigencia de Vox de aplicar la ‘prioridad nacional’ en el acceso a los servicios públicos. Según Nolasco, consiste en dar un acceso prioritario a “todas aquellas personas que tienen un vínculo, un arraigo, unos años cotizados y que evidentemente han aportado más a nuestro país”. El líder de Vox matiza en COPE que “no hay que confundirlo con una exclusión, sino con una priorización”.

Prioridad nacional no hay que confundirlo con una exclusión, sino con una priorización” Alejandro Nolasco Líder de VOX en Aragón

Esta cláusula ha generado tensiones, incluso dentro del PP. Mientras Jorge Azcón ha afirmado que “la legalidad del concepto ‘prioridad nacional’ debe aclararse”, Nolasco ha criticado las posturas contradictorias de otros líderes populares como Ayuso o Moreno Bonilla. “Yo creo que el PP tiene que tomar una decisión y aclararse”, ha sentenciado el líder de Vox, insistiendo en que la medida es “perfectamente legal y constitucional”.

Europa Press El líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, y el presidente de Aragon, Jorge Azcón

En materia de inmigración, Nolasco ha sido tajante, afirmando que el objetivo es que los inmigrantes sin papeles no vengan: “Lo que entonces queremos es que no vengan, es así de sencillo”. Ha asegurado que su plan a nivel nacional es “reemigrar y repatriar a todos estos inmigrantes ilegales”, mientras que en Aragón propone no crear nuevas plazas y usar las competencias autonómicas para firmar acuerdos de devolución.

Bajada de impuestos y otras medidas

El pacto también contempla una “bajada radical de impuestos”, con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, facilidades para el acceso de los jóvenes a la vivienda, la concertación del bachillerato y la guardería gratuita. En sanidad, se comprometen a finalizar el búnker de radioterapia de Teruel. Además, se reducirán subvenciones a sindicatos y a lo que denominan “ONGs que favorecen de manera indirecta el tráfico de la inmigración ilegal” y se creará una asignatura sobre la historia del terrorismo en España.