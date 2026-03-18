El PSOE de Jaca afirma que el equipo de gobierno dirige la ciudad con "nula iniciativa y trabajo político"

El Partido Socialista de Jaca ha emitido una nota de prensa en la que critica "la nula iniciativa y trabajo político" del equipo de gobierno. Para ello, argumenta que, el único punto de gestión municipal interna ha sido la aprobación del reglamento de funcionamiento del espacio joven y / o centro de ocio juvenil, "para el que los socialistas registramos una batería importante de propuestas que han sido tenidas en cuenta casi en su totalidad, continuamos ejerciendo una oposición constructiva".

Más allá de esto se han debatido cuatro propuestas, dos de ellas han sido institucionales: una referente al apoyo al Camino de Santiago Francés en su trazado por Aragón y otra relativa a la mejora de la carretera A-2605, en sendas propuestas los partidos proponentes, Partido Popular y Aragoneses Plataforma Aragonesista respectivamente, "han ido a remolque de otras iniciativas y/o administraciones y han considerado hacerlas institucionales posteriormente a su venta partidista", señala el PSOE.

La propuesta del camino de Santiago "ya se registró de forma institucional en el pleno comarcal del pasado mes de febrero, sin ningún tipo de campaña política ya que es un tema que preocupa y ocupa a todo el territorio de la Jacetania".

En la propuesta relativa a la A-2605 "los socialistas tomamos la iniciativa en el pasado mes de octubre, registrando una proposición no de ley en las Cortes de Aragón y también con una propuesta redactada por los propios vecinos de La Solana y registrada también de forma institucional en el pleno comarcal del mes de diciembre". Una vez más, señala la formación, se demuestra "el poco trabajo y la falta de iniciativa de este equipo de gobierno".

Un debate interesante es el que se ha suscitado con la propuesta en defensa de la autonomía educativa y el respeto a la comunidad educativa de Jaca presentada por CHA, y que no ha salido adelante a pesar de los votos a favor de CHA, PSOE y +Jaca Podemos Alianza Verde.

Para el grupo municipal socialista "la educación pública y el respeto a la comunidad educativa es imprescindible y fundamental ya que es uno de los pilares de nuestra sociedad, es el espacio donde se forman nuestros hijos e hijas, donde aprenden conocimientos, pero también donde desarrollan valores democráticos, espíritu crítico, capacidad de análisis y compromiso con la sociedad en la que viven, por eso, nuestro sistema educativo reconoce y protege la autonomía pedagógica de los centros y la libertad de programación de los equipos docentes", dice el comunicado.

Para los socialistas "confiar en el profesorado es confiar en la calidad de la educación, y los representantes políticos como responsables públicos tenemos que actuar siempre con responsabilidad, prudencia y ejemplaridad cuando hablamos de la comunidad educativa y, especialmente, cuando están implicados menores". Los socialistas una vez más "hemos actuado con coherencia, defendiendo nuestros valores, los servicios públicos y siempre bajo la premisa del respeto", incide el PSOE.

También ha apoyado la propuesta de + Jaca Podemos Alianza Verde para actualización completa del Reglamento Orgánico Municipal, siempre y cuando, esta actualización se haga de forma consensuada por la corporación. Para los socialistas "este equipo de gobierno trabaja en ralentí y con una mínima capacidad de llevar la iniciativa, mientras tanto nosotros continuaremos escuchando y aprendiendo con los jaqueses", concluyen.