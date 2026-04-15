¿Dónde se alojan los gigantes del baloncesto? "No todos los hoteles tienen camas de más de dos metros"

La llegada de la Final Six de la Euroliga Femenina de Baloncesto a Zaragoza se vive mucho más allá de las canchas. El sector hotelero de la ciudad ha tenido que adaptarse para recibir a un cliente muy particular: las jugadoras de baloncesto de élite. Sus necesidades físicas y rutinas específicas obligan a los establecimientos a cuidar hasta el más mínimo detalle de su estancia para garantizar el máximo rendimiento.

Un descanso a medida PARA PROFESIONALES DEL BASKET

Uno de los elementos más importantes es el descanso. Para deportistas de gran estatura, las camas estándar no son suficientes, lo que ha llevado a varios hoteles a incorporar camas de mayor longitud, que alcanzan los 2,10 metros. Antonio Presencio, presidente de la asociación hotelera de la ciudad, ha destacado que estas habitaciones se han convertido en una prioridad. "Ejemplo, ahí está el acento incluso que tienen una cama superior, que llega a tener 2 metros 10. Pues estos son los favoritos", explica Presencio, subrayando que esta es una ventaja competitiva de la ciudad.

EFE Casademont Zaragoza juega por primera vez la Final a 6 de la Euroliga

Según Presencio, esta capacidad de adaptación es una de las señas de identidad de la planta hotelera local. "Ahí está el acento la ciudad que de Zaragoza, que lo tenemos, y esto no se suele, no suele pasar en otras ciudades", ha afirmado, refiriéndose a la disponibilidad de estas camas especiales. Garantizar un descanso adecuado se ha vuelto un factor decisivo durante la competición.

Centros de operaciones 24/7

Pero el alojamiento de estos equipos va mucho más allá del tamaño de la cama. Los hoteles deben funcionar como auténticos centros de operaciones. Las delegaciones, compuestas por varias decenas de personas entre jugadoras, entrenadores y personal de apoyo, necesitan espacios para analizar partidos, mantener reuniones técnicas o atender a los medios de comunicación.

Piden muchísima conectividad, muchísimo WiFi de alta velocidad" Antonio Presencio Presidente de HORECA Hoteles

A esto se suma la demanda de una conectividad a internet fiable y constante. Como señala Presencio, los equipos "piden muchísima conectividad, muchísimo WiFi de alta velocidad, posibilidad de conectarse a cualquier hora del día". Esta necesidad es crucial, dados los horarios cambiantes de entrenamientos y partidos, que también exigen disponibilidad de otros servicios, como el de lavandería, para tener las equipaciones listas en cuestión de horas.

Dietas personalizadas y un reto para la ciudad

La alimentación es otro pilar fundamental en la preparación de las deportistas. Las plantillas viajan con pautas nutricionales muy estrictas, y las cocinas de los hoteles deben mostrar una gran flexibilidad para adaptarse a menús diseñados para el alto rendimiento. Esto implica una coordinación estrecha con los cuerpos técnicos para gestionar "muchas dietas y productos especiales para cumplir también su dieta, ¿no? Y ser mucho más competitivos", según palabras del presidente de la asociación hotelera.

En conjunto, la ciudad afronta estos días con una elevada demanda hotelera, impulsada tanto por el evento deportivo como por otras citas que coinciden en el calendario. El reto se asume desde el sector como una oportunidad para demostrar la capacidad organizativa de Zaragoza. Presencio ha subrayado la implicación de los hoteles para ajustarse a estas exigencias y contribuir al éxito del evento. La Final Six no solo pone a prueba a los equipos, sino también a toda la infraestructura que los rodea.

De este modo, Zaragoza se convierte durante unos días en un ejemplo de cómo el deporte de élite transforma una ciudad más allá de la propia competición. Detalles que podrían parecer menores, como unos centímetros extra en una cama o un menú específico, se revelan como factores decisivos para el éxito en el más alto nivel.