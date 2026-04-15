Juanfran Funes desvela en COPE las claves del Málaga: “Nada de lo que pasa me sorprende”

Juanfran Funes vive un momento dulce en el banquillo del Málaga CF. En una extensa entrevista en exclusiva en Deportes COPE Málaga, desde La Rosaleda, el técnico granadino ha analizado un presente que nadie imaginaba hace cinco meses, cuando cogió las riendas del primer equipo. “Los caprichos de la vida del destino y del fútbol, ¿no?”, ha señalado sobre un cambio que ha llevado al equipo a estar a un punto del ascenso directo y que si vence en Almería este domingo dormiría por primera vez en ascenso directo.

COPE Málaga Momento de la entrevista de Emilio Guerrero y Javier Bautista con Funes.

Funes ha recordado con sorpresa el día de su nombramiento, cuando recibió la llamada mientras aún vestía la ropa de entrenamiento del filial. Su primera reacción fue preguntarle al director deportivo, Loren Juarros: “Loren, tú sabes bien lo que estás haciendo”. El convencimiento del director deportivo fue total, a pesar de las críticas iniciales: “Me dijo: ‘Probablemente contigo, sé que me va a costar escuchar a mucha gente las primeras semanas, pero entendemos que contigo es con quien mejor podemos competir’”. El presente con Funes no puede ser mejor. El técnico de Loja además señaló que, "vivo el día a día, nada me hace cambiar y ni mucho menos esto se me sube a la cabeza. Tuve una buena enseñanza familia", señala.

Disfrutar del proceso, la clave

Para el entrenador, una de las grandes ventajas fue su profundo conocimiento de la plantilla, con la que había trabajado durante años en el filial. “Ese tiempo que vives con ellos, bueno, te da la oportunidad de que ellos te conozcan bien a ti y tú a ellos, y y esa parte, pues te ayuda a conectar muy rápido”, ha explicado. Puso como ejemplo una anécdota del partido de Córdoba, donde con una simple frase que le dijo a Chupe como “vamos a hacer la presión de Antequera”, el equipo cambió su comportamiento táctico al instante. Funes sabe mucho de estos jugadores a los que ya conoce de antes, "eso es un handicap a favor", apunta.

Más allá de la táctica, Funes ha insistido en dos ideas fundamentales que inculcó desde el primer día: vivir el presente sin pensar más allá y, sobre todo, gozar del camino. Ha asegurado que “cuando una persona hace lo que le gusta y disfruta de lo que está haciendo, siempre es mucho más fácil que todo pueda ir bien”. Esta filosofía del disfrute es una extensión de su propia pasión por el fútbol, que nunca ha considerado un trabajo, una idea que resume en una frase que le decía su padre.

Cuando una persona hace lo que le gusta y disfruta de lo que está haciendo, siempre es mucho más fácil que todo pueda ir bien” Juanfran Funes Entrenador del Málaga CF

Funes ha confesado que aplica la frase que siempre le decía su padre: “descansar es cambiar de actividad”. Por ello, dedica innumerables horas a su pasión, algo que considera “un lujo impagable”.

El talento que no sorprende al técnico

El crecimiento exponencial de canteranos como David Larrubia, Dani Lorenzo, Chupe con sus goles o Murillo ha maravillado a la afición, pero no al entrenador. “Ellos no me han sorprendido”, ha afirmado con rotundidad, explicando que todo lo que hacen ahora ya lo había visto en las categorías inferiores. “Que están haciendo yo sabía que era capaz de hacerlo”, ha añadido.

COPE Málaga Funes durante la entrevista en COPE Málaga desde La Rosaleda.

El técnico ha recordado cómo le impactó “el atrevimiento y el talento” de Dani Lorenzo cuando era juvenil, o “la madurez” de un Izan Merino que con solo 16 años compitió en un campo tan difícil como el del Palo. Sobre Rafita, ha desvelado que su buen rendimiento a pierna cambiada en el lateral izquierdo no es casualidad, ya que había jugado muchos partidos en ese pasillo e incluso Funes ya lo había probado en esa demarcación en el filial.

Funes considera vital la continuidad de Loren Juarros, al que define como “el padre del proyecto”, para sostener el crecimiento del club. “Él es capaz de visualizar todo el camino que queda y sabe cuáles son los mejores pasos y los más firmes”, ha comentado. El técnico ha aprovechado para recordar las palabras del director deportivo sobre el futuro inmediato del club.

La parte más difícil del proyecto llega ahora. Loren es capaz de visualizar todo el camino que queda" Juanfran Funes Entrenador del Málaga CF

“La parte más difícil del proyecto llega ahora y tenemos que asegurarnos de que una vez que esos jugadores nos han alcanzado un nivel excepcional, el club tiene la posibilidad de poder tenerlos aquí”, ha transmitido Funes, citando a Loren. Esa fortaleza del grupo fue la razón por la que se negó a fichar en invierno: “Confiábamos, por encima de la individualidad, en la fortaleza de grupo”.

“Candidato a ganar en Almería”

Fiel a su filosofía, Juanfran Funes ha vuelto a rechazar hablar de objetivos a largo plazo como el ascenso. “Establecer objetivos de resultado son o muy limitante o muy frustrante”, ha argumentado, explicando que solo se pone barreras. Por eso, cuando se le pregunta si el Málaga es candidato al ascenso, su respuesta es clara y directa.

Sobre la pregunta si el Málaga es candidato ya al ascenso o jugar el play off, el de Loja es claro de nuevo, no cede, “sí, el Málaga es candidato a ganar en Almería”, ha sentenciado. Para el técnico, toda la energía debe centrarse en el próximo partido, al que irán “sin prejuicios” y con la intención de conseguir la victoria. Ha finalizado reconociendo el papel de la afición: “Es mucho más fácil competir con todo lo que tenemos detrás. Cuando tanto empujan es fácil llegar lejos”, apuntó.

Funes, pese a que se centra en el momento, habló de la polémica de la semana y el "Zapatero a tus zapatos", que comentó del estado médico de Dani Lorenzo y David Larrubia. La semana no fue fácil la previa a Las Palmas. Sobre ello, Funes comentó que, "los entrenadores intentamos controlar todo, y te resta no tener todas las armas para competir mucho mejor. Hay muchas respuestas que no me importaría dar, pero uno tiene que morderse la lengua a veces por el bien del equipo. Entiendo que el aficionado quiera saber, sigue a su equipo, que ocurre, que no es que no queramos compartir, lo que pasa es que hay cosas que en la competición te puede restar y muchas veces hay cosas que es mejor no sacar fuera", señaló.