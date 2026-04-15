La Agrupación de Cofradías de Málaga explora los límites de la fe y la ciencia con su nuevo proyecto cultural

La Agrupación de Cofradías de Málaga ha presentado "FE", un nuevo proyecto cultural que busca unir pensamiento, patrimonio y tradición. La iniciativa, coordinada por el responsable de cultura de la agrupación, Alejandro Cerezo, nace con el objetivo de ir más allá de las actividades de Semana Santa y proponer un debate más profundo sobre temas que conectan con la sociedad actual.

Un ciclo de debates sobre las grandes preguntas

El proyecto se articula en dos grandes ejes. El primero es un ambicioso ciclo de conferencias que se desarrollará mensualmente desde este mes de abril hasta Navidad. La comisión de cultura sentía la obligación moral de "seguir hablando, pero de otros terrenos", como ha señalado Cerezo, para abrir un debate sobre la ciencia, la religión y la ética en la vida contemporánea.

Presentación del ciclo

La primera cita de este ciclo tendrá lugar el próximo 30 de abril y abordará una de las grandes cuestiones de la humanidad: "Vida después de la muerte, ¿qué opina la ciencia y qué dice la fe?". El debate contará con la participación del escritor Juan Manuel de Prada y el neurocientífico del CSIC, Alex Gómez-Marín.

La agrupación no solo tiene que ser un sitio donde se hable de tambores, flores y vestimenta, sino también de hacernos preguntas más profundas"

Alejandro Cerezo ha defendido la necesidad de que la institución se convierta en un foro para la reflexión. "La agrupación no solo tiene que ser un sitio donde se hable de tambores, de de ánforas, de flores y de vestimenta, sino también de de hacernos unas preguntas más profundas", ha afirmado. El objetivo es ofrecer un contenido que "huela un poquito más alto" y que conecte con las inquietudes internas de las personas.

La vida después de la muerte ha sido el vehículo de muchísimas religiones y la gran pregunta desde que hay civilización"

Sobre el tema del primer encuentro, Cerezo ha recordado que la pregunta sobre qué ocurre cuando morimos es una constante a lo largo de la historia. "La vida después de la muerte ha sido el vehículo de muchísimas religiones", y es "la gran pregunta" que se ha hecho el ser humano "desde que hay civilización", ha explicado el responsable de cultura.

Entrada gratuita y emisión en directo

Todas las conferencias del ciclo 'FE' serán de acceso gratuito hasta completar aforo en la Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías. Para Cerezo, es otra "obligación moral" el "ofrecer a la ciudadanía de forma libre estos debates de nivel para que todos podamos asumir y podamos participar".

Debido al interés generado por los ponentes, que tienen un gran alcance, la organización ha previsto un servicio de streaming para que las charlas se puedan seguir de forma virtual. Esta medida está pensada especialmente para las personas de fuera de Málaga o que no puedan desplazarse hasta la sede de la Agrupación.

El segundo gran eje del proyecto se desarrollará a finales de año, entre noviembre y diciembre, y se centrará en los "belenes hispanoamericanos". Esta parte de la iniciativa explorará cómo la tradición del belén español fue llevada a América y adaptada a las diferentes culturas y conceptos estéticos de cada entorno.