Robert Cuesta deja el Granollers femenino a final de temporada

Robert Cuesta no continuará al frente del KH-7 BM Granollers femenino la próxima temporada. El club lo ha hecho oficial este miércoles, apuntando que se trata de una decisión tomada "de mutuo acuerdo", que pone punto y final a la segunda etapa del técnico de Montornés dirigiendo el primer equipo femenino. En declaraciones a los canales oficiales de la entidad, Cuesta ha reconocido la dificultad del momento: "Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero considero que era el momento adecuado para hacerla". El entrenador también ha querido mostrar su agradecimiento: "Me venden muchos recuerdos a la cabeza y sólo tengo palabras de agradecimiento para todas las jugadoras con las que he tenido el privilegio de trabajar, así como para mi cuerpo técnico y para la afición y el infierno granollerense". Este segundo periplo de Cuesta en Granollers se inició en el 2023, a media temporada, cuando sustituyó a Dolo Martín. En esta etapa, destaca el subcampeonato de la Copa de la Reina del mismo año. Previamente, ya había dirigido al equipo entre las temporadas 2017-2018 y 2020-2021, antes de emprender una nueva aventura al frente del Rocasa Gran Canaria.