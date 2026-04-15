Awa Fam: "No hay mejor manera de cerrar mi etapa en Valencia Basket que ganando la Liga Femenina Endesa"

Una nube de periodistas y medios esperan en la sala de llegadas del aeropuerto de Manises. Como si llegara una estrella de la música o del fútbol, esa es la expectación que ha despertado Awa Fam con su elección como número 3 del draft de la WNBA. Ningún español había sido elegido tan arriba. Solo Pau Gasol, en 2001, por los Atlanta Hawks. Raquel Carrera, decimoquinta en 2021, la mejor española.

La aparición de la pívot de Valencia Basket se retrasa y una mujer alta, con un ramo de flores, centra la atención. Es la mamá de la estrella. Educada, paciente, nerviosa, ilusionada, orgullosa, atiende a las preguntas curiosas de los periodistas.

"Estamos muy felices, toda la familia está contenta. Yo, emocionada, con mucha alegría, no me lo esperaba. Tengo muchas ganas de verla, verla y todo. He recibido muchas llamadas, mensajes, de todas partes. ¿Celebrarlo? Lo que quiera ella. Si quiere descansar, la dejaremos descansar. Si quiere, celebramos. Lo que me diga, pero estará cansada. Lo que me encanta es que es su sueño y lo ha conseguido. Dejarla venir a Valencia sola fue duro para mí, pero había que dejarla, era su sueño", contó Arame Thiam, antes de fundirse en un precioso abrazo con su hija.

Después de saludar a más familiares y amigos que la esperan, Awa, con su sonrisa y confianza, habla sobre todo lo vivido en Nueva York. "Fue una noche inolvidable, una noche que voy a recordar toda mi vida. Fue especial ver a mi familia, ver a toda la gente de España como me apoyaba, ver luego tanto los mensajes, felicitaciones... es algo que nunca me hubiese imaginado, pero fue increíble. Estaba viendo a mis hermanos, mi padre, mi agente y era como, ostras, estoy en el número 3. Muy emocionada al escuchar mi nombre", contó la nueva jugadora de los Seattle Storm.

La repercusión nacional e internacional ha sido espectacular. "¿Si me lo creo ya? Creo que no, no me lo voy a creer hasta que no esté allí, sinceramente. Ahora siento que he cumplido mi sueño, pero ahora hasta que no esté en Seattle, no voy a ser consciente de que soy jugadora de la NBA. ¿El vídeo de Pau Gasol? Me enorgullece mucho, también el mensaje de Ndour, que fue la referente para muchas. Estoy emocionada ", explicó la de Santa Pola.

La importancia de Manolo y Pepa

Awa quiso recordar la importancia de Manolo Real y de Pepa Peralta, el matrimonio que cuidó de ella cuando a los doce años dejó a su familia en tierras alicantinas para perseguir su sueño. "Manolo y Pepa son, siempre lo he dicho, dos padres para mí. Al final, mi madre cuando quiere preguntar algo, cuando se preocupa, siempre contacta con Manolo y con Pepa. Han sido los que me han hecho crecer, madurar, me han corregido cuando las cosas no iban bien. Al final desde los 12 años cuando llegué con ellos, pues fui a los campos con ellos, a su casa con ellos. Han sido mis padres, son mis padres ahora mismo, están siempre pendientes de mí, siempre dándome consejos, intentando que no la cague, intentando que vaya por el buen camino. Saben lo muchísimo que les quiero", relató emocionada.

Su sexto título, el cierre soñado

El domingo, el Valencia Basket recibe al Ensino Lugo en el Roig Arena en la penúltima jornada de la liga regular. Será la primera vez que Awa Fam juegue como flamante tercera elección del draft ante el público valenciano. "Espero que sea lo mismo de siempre. A la afición tenemos que agradecer que siempre están ahí, en buenos momentos, en malos momentos. La verdad que me han apoyado mucho y creo que no hay mejor manera de acabar esta etapa aquí en Valencia que conseguir esta Liga. Todas estamos muy contentas de haber dado esos pasos poco a poco, de haber conseguido la Copa de la Reina y estamos ilusionadas. Somos conscientes de que no va a ser fácil conseguir esa Liga, pero que vamos a intentarlo. Obviamente me encantaría acabar con una Liga", soñó en voz alta.

Aunque deje el club en cuanto acabe la Liga Femenina Endesa, Awa Fam siente un gran agradecimiento por la entidad taronja. "Cuando decidí el verano pasado quedarme, lo tenía claro. Valencia Basket me estaba dando una buena oportunidad, para jugar Euroliga y liga 1. Así que bueno, ahora muy contenta con esa decisión. También sé que muchas niñas de l'Alqueria del Basket van a verme como un referente y es un orgullo. Siempre que se me acerquen, que me pregunten, les diré que trabajen duro por sus sueños", alentó una Awa Fam madura, firme, con aura y humildad.