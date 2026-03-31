El Parque Nacional de Ordesa activa el acceso en autobús por Semana Santa y restringe el vehículo privado

El acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido desde la localidad de Torla vuelve a regularse con motivo de la Semana Santa. A partir del próximo 1 de abril, se pone en marcha el servicio obligatorio de autobuses para llegar hasta la pradera de Ordesa, restringiendo el acceso a vehículos particulares. Esta medida, gestionada por el Ayuntamiento de Torla, busca compatibilizar la conservación del espacio natural con la visita ordenada de los usuarios.

Horarios y aforo en Semana Santa

El servicio de transporte está operativo inicialmente del 1 al 6 de abril. La primera subida desde el aparcamiento de Torla está programada a las 6:00 horas y la última bajada desde la pradera a las 21:00 horas, con la taquilla para la venta de billetes abierta desde las 5:45 horas. Las frecuencias de salida son cada 30 minutos entre las 6:00 y las 8:00, pasando a ser de 15 o 20 minutos durante el resto de la jornada.

Es importante tener en cuenta que el aforo del valle está limitado a una capacidad máxima simultánea de 1.800 personas. Las autoridades han advertido que esta circunstancia puede motivar la suspensión temporal del servicio de autobuses si se supera dicho límite, con el fin de garantizar la calidad de la visita y la preservación del entorno.

Calendario para el resto del año

Además de la Semana Santa, el sistema de acceso regulado en autobús se activa en otros periodos de alta afluencia turística. El servicio funciona durante el puente de mayo (del 1 al 3 de mayo), en la temporada estival (del 19 de junio al 20 de septiembre y del 25 al 27 de septiembre) y en varios tramos de otoño, como del 2 al 18 de octubre, del 23 al 25 de octubre y del 30 de octubre al 2 de noviembre.

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha recordado que estas fechas podrían modificarse según la previsión de visitantes. Asimismo, ha señalado que el parque cuenta con otros sectores visitables como Añisclo, Escuaín o Pineta, los cuales disponen de sus propios puntos de información y regulación de uso público.