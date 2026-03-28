Los dos destinos de montaña que se cuelan entre los más buscados de España: un estudio lo confirma

El turismo rural en España continúa mostrando una gran fortaleza en Internet y vuelve a situar a varios municipios del Pirineo aragonés entre los destinos que más curiosidad despiertan entre los viajeros.

Un estudio elaborado por Sensación Rural, junto a la agencia o10media, analiza las búsquedas en Google relacionadas con el turismo rural durante 2025 y dibuja un mapa bastante preciso de cuáles son los lugares que más interés generan entre quienes planean una escapada en plena naturaleza.

El informe revela que las búsquedas vinculadas al turismo rural superaron los 9,05 millones durante el último año, una cifra muy similar a la del ejercicio anterior y que confirma la estabilidad y el crecimiento sostenido de este tipo de viajes en el entorno digital.

Dentro de ese escenario, la provincia de Huesca vuelve a destacar como uno de los grandes polos de interés para el turismo rural en España.

Huesca, entre las provincias con más interés en turismo rural

Según el análisis de Sensación Rural, las búsquedas relacionadas con turismo rural en Huesca alcanzaron las 197.580 consultas en Google durante 2025.

Este volumen sitúa a la provincia entre las más relevantes del país dentro del mercado de escapadas rurales, impulsada por el atractivo de sus valles pirenaicos, pueblos de montaña y espacios naturales protegidos.

En este contexto, dos municipios del Pirineo aragonés logran situarse dentro del top 50 nacional, consolidando el tirón digital del territorio y confirmando su capacidad para atraer a viajeros que buscan naturaleza, patrimonio y experiencias al aire libre.

Jaca, entre los destinos rurales más buscados de España

El municipio oscense mejor posicionado en el ranking es Jaca, que alcanza el puesto número 13 a nivel nacional, con 14.020 búsquedas en Google relacionadas con el turismo rural.

Aunque cuenta con título de ciudad, su peso dentro del turismo rural del Pirineo aragonés es indiscutible. Su ubicación estratégica a las puertas de los Pirineos, junto con su importante legado histórico y monumental, la convierten en una referencia habitual para quienes planean una escapada en el norte de Aragón.

Entre sus grandes iconos destaca la Ciudadela de Jaca, una fortificación de planta pentagonal con forma de estrella que se considera una de las mejor conservadas de Europa y que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Muy cerca se encuentra la Catedral de San Pedro, considerada uno de los primeros grandes templos del románico en España y una referencia imprescindible para entender el desarrollo de este estilo arquitectónico en la Península. A este patrimonio se suma también el Real Monasterio de las Benedictinas, otro de los enclaves históricos más representativos del municipio.

Turismo de Aragón Catedral de Jaca

Este conjunto patrimonial, unido a su proximidad a los paisajes del Pirineo y a numerosas rutas de naturaleza y montaña, explica que Jaca siga siendo uno de los destinos más buscados en Internet dentro del turismo rural español.

Benasque, referencia del turismo de montaña

El segundo municipio de la provincia que aparece en el ranking nacional es Benasque, que ocupa el puesto número 38, con 8.200 búsquedas registradas en Google durante 2025.

Situado en pleno corazón del valle de Benasque y muy cerca del Parque Natural Posets-Maladeta, el municipio se ha consolidado como uno de los grandes referentes del turismo de montaña en España.

Ayuntamiento de Benasque Benasque

Su casco antiguo conserva buena parte de la arquitectura tradicional pirenaica, con construcciones de piedra y tejados de pizarra que mantienen intacta la esencia de los pueblos de alta montaña. Dentro de su patrimonio sobresale la iglesia de Santa María la Mayor, uno de los edificios más emblemáticos del municipio. También destaca el Palacio de los Condes de Ribagorza, una construcción histórica que recuerda la importancia de este territorio a lo largo de los siglos, así como la Casa Faure, otro de los inmuebles más representativos del casco histórico.

La combinación de paisajes de alta montaña, rutas de senderismo y tradición pirenaica refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más buscados por quienes planean una escapada rural.

Otros pueblos que despiertan interés en Google

El estudio también identifica otros municipios oscenses que concentran un importante volumen de búsquedas relacionadas con el turismo rural.

Uno de los más destacados es Torla, que registra 5.310 búsquedas y se queda muy cerca de los primeros puestos del ranking nacional. Su popularidad se explica principalmente por ser la puerta de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los espacios naturales más espectaculares de España. Además de su privilegiada ubicación sobre un acantilado, el municipio conserva un casco histórico de origen medieval muy bien preservado, dominado por la iglesia de San Salvador, que se alza como uno de los elementos más reconocibles del pueblo.

Turismo Torla- Ordesa Torla, a pocos minutos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Muy cerca aparece Broto, con 5.300 búsquedas, prácticamente empatado con Torla. Este municipio, situado también en las inmediaciones de Ordesa, combina paisajes naturales de gran valor con un interesante patrimonio histórico. Entre sus elementos más conocidos se encuentran la iglesia de San Pedro Apóstol, la histórica Casa del Valle y la cercana cascada de Sorrosal, uno de los rincones naturales más visitados de la zona.

Turismo Panticosa Vistas de Panticosa

El quinto puesto provincial lo ocupa Panticosa, que registra 3.550 búsquedas. En su caso, el interés está estrechamente ligado a su ubicación en el Valle de Tena y a su condición de destino turístico durante todo el año. En invierno atrae a numerosos visitantes por su proximidad a la estación de esquí Formigal-Panticosa, mientras que durante los meses más cálidos se convierte en un punto de partida ideal para rutas de montaña, senderismo y escapadas de naturaleza. A todo ello se suma el histórico Balneario de Panticosa, uno de los complejos termales más emblemáticos del Pirineo aragonés