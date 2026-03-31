La historia de España a través de sus banderas llega al Castillo de San Carlos

El Castillo de San Carlos de Palma acoge, del 7 hasta el 25 de abril, la exposición “Banderas históricas de España”. La muestra, impulsada por el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, ofrece un recorrido por la herencia y la historia del país a través de los símbolos que han protagonizado algunos de sus capítulos más importantes.

El origen de la muestra

El coronel José Luis Sales, director del centro, explica que la exposición itinerante surgió en el año 2013 para conmemorar el 170 aniversario del real decreto que estableció la bandera nacional tal y como se conoce hoy. "Se les encarga a dos coroneles que estudian la posibilidad de hacer una exposición itinerante que se pueda recorrer España", detalla Sales sobre la creación de la colección.

Símbolo de un país

Según el coronel, las banderas han jugado un papel fundamental en la configuración de la identidad militar y nacional. En sus palabras, "han pasado de representar simplemente una autoridad, un capitán o un rey en un momento dado, para después pasar a ser lo que representa un país", adquiriendo un gran valor por sus "efectos morales, sentimentales".

Estas banderas han forjado nuestro camino y han hecho que lleguemos hasta donde estamos" José Luis Sales Director del centro

La elección del Castillo de San Carlos como escenario no es casual. Sales lo describe como un “enclave espectacular” en la Bahía de Palma y considera que "la elección del lugar ha sido el adecuado" para enriquecer la experiencia del visitante.

Actividades y visitas

La exposición se complementa con varias actividades. El día 7 de abril a las 18:30 horas tendrá lugar una conferencia de inauguración, y el día 9, a la misma hora, se impartirá otra charla titulada “Las banderas que forjaron nuestra historia” en el Centro de Historia y Cultura Militar. Además, durante la primera semana, un experto estará a disposición de los grupos y visitantes.

La muestra puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas. Para acceder es necesario abonar la entrada al castillo, si bien los miércoles la entrada es gratuita. Según la organización, ya hay grupos interesados y "parece que hay buenas expectativas".

Es una reflexión histórica, no es un tema militar o de otra índole" José Luis Sales Director del centro

El coronel Sales espera que el visitante se lleve, sobre todo, una “reflexión histórica”. "Estas banderas han forjado nuestro camino y han hecho que lleguemos hasta donde estamos", afirma, insistiendo en que la exposición no trata sobre "un tema militar o de otra índole", sino que es, fundamentalmente, una mirada al pasado y al patrimonio compartido.