Juanma Moreno, en la Semana Santa de Cádiz: "Vamos a apoyar para que sea de Interés Turístico Internacional"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha visitado la Semana Santa de Cádiz y en concreto a la hermandad de Jesús Caído. Ha estado acompañado a su llegada a San Francisco de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y del alcalde de Cádiz, Bruno García. También ha estado presente el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Ramón Valdivia, además del Hermano Mayor de la hermandad del Caído, que es Mauricio García, que ha ejercido de anfitrión y que ha explicado el por qué de lo espacial de este Martes para la cofradía.

A su llegada, Moreno ha realizado una ofrenda floral, tanto a Jesús Caído como a María Santísima de los Desamparados.

Posteriormente ha acudido a la Plaza Mina para ver el paso de la Hermandad de Columna. Allí, al paso del Cristo de Columna, el presidente ha realizado una ofrenda floral y ha dado la levantá del paso en uno de los momentos más emotivos de la tarde para Moreno.

Fiesta de Interés Turístico Internacional

El presidente ha agradecido la buena acogida por parte de la Hermandad. «Estaré aquí viendo, saboreando y disfrutando de una Semana Santa que tengo que decir que se ha convertido no solo en uno mayores reclamos, sino una de las señas de identidad que tiene nuestra tierra», ha valorado. También se ha referido en particular a Cádiz: «Tiene una Semana Santa que tiene una enorme singularidad por el sabor que tiene Cádiz, por el cariño que ponen los gaditanos y por el amor cofrade que se vive en esta tierra».

Moreno también ha deseado que no haya incidentes ni accidentes y se ha mostrado contento porque los pronósticos del tiempo anticipan que, tras varios años con las lluvias como protagonistas, el sol vaya a permitir vivir una Semana Santa que, tal y como ha afirmado el presidente, «es cultura, que es devoción, que es fe, que es economía».

«Yo siempre digo que la Semana Santa más diversa y, por tanto, más bella en términos de patrimonio, en términos de devoción es la de Andalucía», ha opinado. También ha lanzado una invitación: «Reclamo desde aquí que el resto de los españoles que vengan a visitarnos que vengan a Cádiz que van a salir muy satisfechos de todo lo que pueden comprobar en materia de devoción, de fe, de cariño, de cultura y de esperanza».

También ha sido firme en su apoyo a la Semana Santa gaditana en sus aspiraciones de convertirse como evento de Interés Turístico Internacional: «Va a tener el apoyo de todo el Gobierno andaluz porque nos parece en efecto, que debe serlo». «Además nos va a ayudar para proyectar mucho más a Cádiz y su Semana Santa», ha añadido. Y para concluir, el presidente se ha puesto a disposición de la ciudad: «Nos vamos a poner a trabajar para intentar que sea lo antes posible».