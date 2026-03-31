Calvià impulsa la revolución de la inteligencia artificial en el cine

La primera jornada de Inteligencia Artificial y Cine, celebrada en Magaluf, ha reunido a expertos internacionales para analizar la transformación que la IA supone para la creación cinematográfica. El encuentro, organizado por el Ajuntament de Calvià y el ICIF, ha superado las expectativas y, según Jaime Mora, director general de Turismo y Comunicación del consistorio, no será la última. El debate ya ha sobrepasado la fase de "si inteligencia artificial sí o no" para centrarse en sus posibilidades reales.

El sector audiovisual abraza la IA

Durante el evento se constató que el sector está "muy por la labor" de integrar estas herramientas. Mora ha explicado cómo los directores y productores, incluso los más reticentes, "una vez que la tocaban, ya se se enganchaban". Además, ha señalado que el uso de la IA no implica necesariamente una reducción de personal, como demostró la campaña navideña de Coca-Cola, donde los equipos se readaptaron a nuevas funciones. "En lugar de para unas funciones, pues se necesitan para otras", ha aclarado.

A pesar de las resistencias y polémicas surgidas en la industria, como las huelgas de Hollywood, la percepción general en la jornada fue que la inteligencia artificial "viene aquí para quedarse". Uno de los ponentes destacó que, con la tecnología como aliada, "lo más importante es tener la idea creativa", un concepto que ha resonado con fuerza entre los asistentes.

Ayuntamiento de Calvià I Jornada de IA&Cine en Calvià

Calvià, un plató para la innovación

Esta jornada se enmarca en la estrategia de Calvià para consolidarse como un polo audiovisual y tecnológico, especialmente relevante en el "2026: Año del Cine en Calvià". Mora ha afirmado con rotundidad que "la inteligencia artificial es el presente, pero es también el futuro" y que la industria deberá "readaptarse, como siempre, a los nuevos tiempos". Para quienes deseen profundizar, la sesión completa de cinco horas está disponible en el canal de YouTube del ayuntamiento.

La inteligencia artificial es el presente, pero es también el futuro" Jaime Mora

El compromiso del municipio se materializará en las próximas semanas con dos grandes eventos. Los días 24 y 25 de abril se celebrará el AI Movie Awards (AIMA), el primer festival internacional de cortometrajes hechos exclusivamente con IA en España. En mayo, Magaluf acogerá MICE Conecta, un encuentro que reunirá a 400 creadores de contenido de plataformas como HBO, Movistar y Atresmedia para explorar sinergias y conocer las localizaciones del municipio.