El motrileño Vitali Kobzev, campeón de la Copa del Rey de voleibol

Nació Lujovítsy nació en Moscú pero a los siete años llegó a Motril con su madre en busca de un futuro más venturoso. Vitali Kobzev (31/05/1994) se proclamó recientemente campeón de la Copa del Rey de voleibol con su equipo, el Conectabalear, con el que ya se había quedado a las puertas del título la temporada pasada, en aquella ocasión perdió la final ante el Guaguas canario.

Forjado en la cantera del Club Independiente Voleibol Motril, donde militó entre 2007 y 2010, a los 16 años marchó al Probisa UMA Pizarra Málaga, y más tarde al Unicaja Almería. Después pasó por Barça Voley, Vecindario 7 Islas (con el que debutó en la Superliga), otra vez el Barça (ahora en Superliga), y continuó en la élite con Aldebarán San Sandurniño, Melilla Sport Capital -en dos ocasiones- y Conectabalear CV Manacor. Con 29 años, también vivió una experiencia en la liga italiana en el Monselice, y posteriormente en el conjunto belga del Envol Herve Mortroux Thimister VBC.

Con una vida tan itinerante, Motril, donde su madre, Marina; y la pareja de ésta, Nicolás, regentan el Bar La Patrona, es la estación de referencia de Vitali, que fue alumno del Garvayo Dinelli cuando sus preferencias deportivas se inclinaban por el kárate y el fútbol. Posteriormente, mientras desarrollaba su carrera deportiva, le dio tiempo para estudiar ADE y Turismo.

Con 2 metros de altura, y 94 kilos de peso, Vitali Kobzev juega en el puesto de bloqueador central con un equipo manacorí que en la fase final de la Copa del Rey eliminó en cuartos de final a UC3M Voleibol Leganés (3-0), posteriormente se plantó en la final dejando en el camino al vigente campeón y máximo favorito, el CV Guaguas (3-2). En la gran final, triunfo histórico ganando 3-1 al CV Melilla.