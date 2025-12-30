El nivel 3 de aludes y la capa de nieve oculta: la trampa mortal del Pirineo que sorprendió a los montañeros

Aragón permanece de luto por el fallecimiento de los tres montañeros expertos en el alud ocurrido este lunes en Panticosa. Las víctimas son el conocido pediatra y divulgador Jorge García Dihinx, su pareja, la corredora de alta montaña Natalia Román, y el también experimentado esquiador Eneko Arrastúa. Una cuarta persona, una mujer de 29 años, resultó herida leve por hipotermia y ya ha sido dada de alta.

Un peligro crítico e invisible

El geólogo y predictor de aludes Iván González ha explicado que actualmente el Pirineo se encuentra en un peligro de nivel 3 en una escala de 5, lo que se considera un escenario crítico para los deportistas que circulan por la montaña. El experto señala que la coincidencia de nieve en buenas condiciones, el periodo de vacaciones y el buen tiempo ha aumentado la probabilidad de accidentes.

González advierte de que existe un "problema poco particular" en la zona, con una capa débil de nieve muy extendida y enterrada que no presenta señales de alerta en la superficie. "No estamos muy acostumbrados a gestionar" este tipo de riesgo, admite el geólogo, quien subraya que "a nivel interno del manto sí que está delicado".

No hay señales de alerta en superficie, pero a nivel interno sí que está delicado" Iván González, geólogo y predictor de aludes

Un alud se produce cuando una persona activa una estructura inestable en el manto de nieve, provocando que toda la ladera se venga abajo. "De repente te quedas sin el suelo, se va para abajo, y lo único que puedes pensar es en protegerte", describe González sobre la rapidez con la que ocurre el suceso.

El factor de la mala suerte

A pesar de que los tres fallecidos eran montañeros muy expertos y conocedores del terreno, el geólogo recuerda que el riesgo cero no existe. "Gente que tenía mucha experiencia en esquí de montaña y conocía muy bien el sitio", ha lamentado, antes de añadir que "hasta el más experto puede tener un accidente, que al final siempre está luego el puntito de mala suerte".

Hasta el más experto puede tener un accidente, que al final siempre está luego el puntito de de mala suerte" Iván González, geólogo y predictor de aludes

Recomendaciones y cómo actuar

La principal recomendación para los aficionados es consultar los boletines de peligro de aludes antes de cualquier salida. Dadas las condiciones actuales, el experto aconseja evitar por completo los terrenos de umbría, de cota alta y con fuerte pendiente hasta que la capa inestable vaya perdiendo actividad.

En el caso de verse atrapado por una avalancha, la clave es actuar rápido para proteger las vías respiratorias, por ejemplo, colocando un brazo sobre la boca. Según el experto, "si entra nieve en la boca, es un problema añadido, se hace un tapón y ya no puedes respirar".