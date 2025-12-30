Un médico y expertos montañeros entre las víctimas mortales del alud de Panticosa: "Queda un hueco importante entre nosotros"

Un trágico accidente ocurrido en Panticosa se ha cobrado la vida de tres montañeros y ha dejado a otra persona herida, desatando un profundo sentimiento de dolor en la provincia Huesca. La noticia ha causado una conmoción especial, ya que uno de los fallecidos era un pediatra del hospital San Jorge de Huesca muy conocido y querido en la ciudad.

La pérdida de Jorge García-Dihinx ha dejado un gran vacío tanto en el ámbito sanitario como en el mundo del montañismo, una de sus grandes pasiones. Además de médico, Jorge era influencer experto en montaña con más de 370.000 seguidores en redes sociales y fundador de la web 'La Meteo que viene'.

Junto a él, ha fallecido su pareja Natalia Román, de 36 años, también experta montañera y conocida por su alto rendimiento en pruebas de larga distancia. El tercer fallecido es Eneko Arrastua, vecino de Irún, también muy aficionado al esquí y perteneciente al grupo de corredores Kbrnzs.

Profundo pesar en la comunidad médica

La noticia del siniestro ha sido un mazazo para el sector sanitario oscense. La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Huesca, Olga Ordaz, ha confirmado el estado de shock en el que se encuentra la profesión. "Ayer cuando saltó la noticia pues bueno, toda la profesión nos quedamos un poco sin aliento", ha expresado Ordaz.

Ha descrito a Jorge como "un pediatra muy querido en toda la sociedad científica, profesional y médica, muy conocido además, y después muy, muy implicado en la divulgación de la salud y de los temas de montaña".

Todos ellos eran expertos conocedores de la zona que estaban pisando" Orga Ordás Presidenta del colegio de médicos de Huesca

Según Ordaz, la reacción inicial a la noticia fue de incredulidad, un sentimiento generalizado debido a la gran preparación de las víctimas. "Precisamente por la experiencia, como se ha dicho en todos los medios, iban perfectamente bien equipados", ha señalado.

Ha recordado que tanto el doctor fallecido como sus compañeros eran "expertos conocedores de la zona que estaban pisando". Sin embargo, ha añadido una reflexión sobre la naturaleza impredecible del entorno: "La montaña es así, tiene sus riesgos, tiene sus peligros, es una belleza increíble, pero hay que estar siempre en alerta".

En nombre de la comunidad médica, la presidenta del colegio ha querido mandar un mensaje de apoyo a los allegados en estos momentos tan difíciles. "Un abrazo importante a toda la familia, a todos los amigos, queda un hueco importante entre todos nosotros", ha manifestado, subrayando la profunda huella que deja el fallecido entre sus compañeros y en la sociedad oscense.

La montaña: cara y cruz

El mundo del montañismo también llora esta trágica pérdida. Manolo Bala, presidente de Peña Guara, club del que el pediatra fallecido era socio, ha calificado el suceso como "otro momento triste para la comunidad montañera". Bala ha reflexionado sobre la dualidad de esta afición, que ofrece "momentos tan bonitos" pero también tragedias como esta, describiéndolo como "la cara y la cruz". Según el presidente de Peña Guara, en toda actividad con riesgo "a veces, pues la moneda da la vuelta inesperadamente".

00:00 Volumen Cerrar GUARDIA CIVIL Rescate en Panticosa con 3 personas fallecidas

Bala ha explicado la magnitud del alud y las escasas posibilidades de supervivencia ante un fenómeno de estas características. "Cuando te cae semejante paquetón de nieve encima, las dificultades de que salgas ileso o herido de ellas son muy pocas", ha lamentado.

Ha detallado que, según la información de la Guardia Civil de Rescate, se trató de una avalancha de gran potencia para la escala del Pirineo, y ha recordado que el peligro no es solo la asfixia: "la nieve no baja sola, baja con piedras", lo que somete al cuerpo a "un paquetón de traumatismos".

El presidente de Peña Guara también ha apuntado a un factor adicional que complica una posible reacción de escape en estas situaciones. "El hecho de que lleves unos esquís, unas tablas, también te condicionan mucho a que puedas intentar hacer algo por intentar salir de esa nube de nieve que se te viene encima", ha comentado, calificando la situación como "muy complicada".

jorge garcía - dihinx, Un referente que ayudaba a la comunidad

Ambos portavoces han insistido en un punto clave: el accidente no se debió a una imprudencia. Manolo Bara ha sido tajante al afirmar que los fallecidos eran "grandes conocedores de las técnicas invernales". De hecho, la implicación de Jorge con la comunidad montañera iba mucho más allá de la práctica deportiva, convirtiéndose en un referente de gran ayuda para planificar salidas seguras a la montaña.

Jorge era una gran ayuda para el colectivo" Manolo Bara Presidente de Peña Guara

Jorge García era además un asiduo divulgador en redes sociales sobre la meteorología en la montaña. A pesar de su modestia, como recordaba Bara con una de sus frases habituales, "yo no soy meteorólogo, soy pediatra", su afición por estudiar la atmósfera y la nieve era inmensa.

"Su afición era observar y estudiar el desarrollo de los mapas atmosféricos. Era un gran aficionado a la meteorología y la verdad es que nos ayudaba muchísimo en sus predicciones", ha explicado el presidente de Peña Guara. Sus análisis, compartidos con la comunidad, tenían "un gran acierto en el corto y medio plazo". Esta labor, junto con sus predicciones sobre los mantos nivosos, "era una gran ayuda para para el colectivo", ha concluido.

Por su parte, la montañera herida leve por hipotermia ha sido dada de alta y la previsión es que en las próximas horas terminen las autopsias. Entonces, el instituto de medicina legal de Aragón lo comunicará al juzgado de instrucción para que autorice a las funerarias el traslado pertinente de los cuerpos.