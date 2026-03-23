Álvaro Sánchez Cotrina y Blanca Martín unen sus candidaturas para las primarias del PSOE de Extremadura

Los precandidatos a las primarias del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina y Blanca Martín, han anunciado la unión de sus precandidaturas. Ambos militantes han asegurado que, aunque ya contaban con los avales necesarios, han decidido unir sus fuerzas "por el bien del partido".

La carrera hacia las primarias

La decisión se produce a pocas horas de que finalice el plazo para la recogida de avales, que concluye este martes, 24 de marzo. Una vez cerrado el plazo, se conocerán los nombres de los candidatos oficiales que competirán en las primarias socialistas.

Con esta unión, la carrera por liderar el PSOE de Extremadura queda, por el momento, con tres precandidaturas a la espera de la validación de los avales. Además de la candidatura conjunta de Sánchez Cotrina y Martín, se mantienen las de Soraya Vega y Ramón Díaz Faria.