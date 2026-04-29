El Conde Aznar de Jaca se prepara para la fiesta: "Los nervios van aumentando"

A pocos días del Primer Viernes de Mayo, la fiesta grande de Jaca, los nervios y la ilusión crecen para su protagonista principal, el Conde Aznar, figura encarnada por segundo año consecutivo por Chema Martínez. En los días previos al gran desfile, Martínez ha confesado que "los nervios van aumentando" conforme se acerca la fecha, pero lo vive con "mucha ilusión y muchas ganas".

Nuevo caballo y un homenaje con sorpresas

Una de las principales novedades para Chema Martínez este año es su caballo. Montará a 'África', una nueva yegua cedida por una hípica local. El pasado domingo ya realizó una prueba con ella y el traje oficial para asegurar que todo estuviera a punto. "La prueba fue genial, fue muy bien", asegura, explicando que el cambio se debe a que el caballo anterior ya no está disponible en la hípica.

Otro de los momentos clave previos a la fiesta es el homenaje al Conde Aznar que se celebra este jueves en San Juan de la Peña. Martínez lo describe como "uno de los actos que más me gusta". Este año, el acto incluirá la participación de los músicos de la Solana y bailes medievales, aunque gran parte del desarrollo se mantiene en secreto.

Un recuerdo épico bajo la lluvia

Al recordar la edición del año pasado, marcada por la intensa lluvia, Chema Martínez la califica de "épica". Destaca la "capacidad que tuvieron nuestros ciudadanos y ciudadanas en aguantar ahí el chaparrón" para ver el desfile. También elogia la "responsabilidad" de todos los escuadristas, especialmente de la caballería, que "tomó la decisión de continuar adelante" a pesar de las dificultades.

La decisión de desfilar con el suelo mojado "no es fácil", admite Martínez, debido al riesgo de que los caballos resbalen o se pongan nerviosos con la gente. "Siempre hay más riesgo cuando el suelo está mojado", explica, por lo que es una decisión que "hay que evaluarlo todo un poco".

La cara más social y el futuro del Conde

Más allá de los desfiles, el papel del Conde Aznar tiene una importante vertiente social. Martínez visita centros escolares y residencias de mayores, una labor que considera "muy emocionante". En especial, destaca la visita a los mayores como algo "de lo más entrañable", ya que se encuentra con personas que "han vivido la fiesta" y que incluso han sido escuadristas, a quienes "debemos en estos momentos estar aquí".

La visita a la residencia de mayores me parece de lo más entrañable" Chema Martínez, Conde Aznar

Este año, la fiesta tiene un componente especial para Chunta Aragonesista ya que los dos ediles son protagonistas. Y es que, la concejal Laura Climente es este año la síndica. Una coincidencia que surgió después de que él fuera elegido Conde. "Va a ser chulo", comenta sobre compartir protagonismo. De cara al futuro, su intención es cumplir el mandato máximo de ocho años que permiten los estatutos de la hermandad, una norma que considera acertada por la inversión en el traje y la formación que requiere el cargo.

Finalmente, Chema Martínez envía un mensaje a todos los jaqueses y jaquesas, a quienes anima a "disfrutar mucho de este día" y a aprovechar la oportunidad de estar con amigos en una jornada festiva tan señalada para la ciudad.