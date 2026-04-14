CHA pide declarar BIC el Monasterio de Santa Cruz de Jaca para crear un centro sobre el Reino de Aragón

El Grupo Municipal de CHA en el Ayuntamiento de Jaca ha presentado una serie de iniciativas para su debate en el pleno municipal con el objetivo de defender el patrimonio de la ciudad. La formación política ha solicitado al Gobierno de Aragón que declare Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento el conjunto íntegro del Monasterio de la Santa Cruz de Jaca.

Un centro difusor del Reino de Aragón

CHA ha propuesto también que se establezca una colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Congregación de Santa Hildegarda, el Ayuntamiento de Jaca y el Obispado de la Diócesis. El fin es firmar una fórmula jurídica que permita la creación de un centro cultural difusor del Reino de Aragón con sede en dicho monasterio, rechazando así la "mera y limitada declaración de bien catalogado".

Laura Climente, portavoz de CHA en el consistorio, ha señalado que "la mejor protección de un bien cultural se alcanza destinándolo a su uso habitual por parte de su propiedad". Sin embargo, ha lamentado que "desgraciadamente el abandono por parte de la orden de San Hildegarda de su histórico monasterio parece irreversible y por ello la sociedad jacetana y sus instituciones representativas deben buscar salidas viables a la nueva situación".

Resulta chocante que un gobierno como el aragonés que ha defendido valientemente el regreso a sus lugares originales de piezas artísticas, no apueste porque el Monasterio de las Benitas albergue todo lo relacionado con la Cuna de Aragón" Laura Climente, portavoz de CHA

El archivo, de vuelta a Jaca

Por otro lado, la formación ha puesto el foco en la cesión del Archivo del Monasterio de Santa Cruz de la Serós al Archivo Provincial de Huesca. El acuerdo fue firmado el pasado 16 de marzo entre la Congregación de Santa Hildegarda y la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón por un periodo de cinco años prorrogables, un hecho del que el consistorio jaqués no tuvo información hasta el momento de la firma.

Ante esta situación, CHA considera que "el Ayuntamiento de Jaca debe solicitar al Gobierno de Aragón y a la Congregación de Santa Hildegarda el retorno a Jaca del Archivo del Monasterio de Santa Cruz de la Serós". El objetivo, según ha explicado Climente, es que forme parte del futuro Archivo histórico de la Cuna de Aragón, un proyecto que debería ser impulsado por el propio ayuntamiento junto a otras instituciones.

La portavoz ha recordado que “el patrimonio documental que se ha trasladado a Huesca ha permanecido en Jaca durante siglos y es fedatario de nuestra historia". Climente ha añadido que "resulta chocante que un gobierno como el aragonés que ha defendido valientemente el regreso a sus lugares originales de piezas artísticas incorrectamente extraídas de su entorno, no apueste porque el Monasterio de las Benitas albergue todo lo relacionado con la Cuna de Aragón, si de verdad queremos conservar nuestra identidad como Pueblo”.

Finalmente, la portavoz de CHA ha insistido en que “los hechos consumados no son irreversibles”. Por ello, considera que "el Ayuntamiento de Jaca debe actuar frente a la deslocalización, la fragmentación y el olvido de nuestro patrimonio”.