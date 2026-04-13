Nuevos hallazgos revelan los secretos del monasterio barroco de San Juan de la Peña

La responsable del área de Arte del Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA), Natalia Juan, presenta esta semana su libro ‘Historia y arquitectura del monasterio barroco de San Juan de la Peña’, una obra que nace de su tesis doctoral. La autora ha confesado que, aunque no es su primer libro, “es el más especial”, ya que es el resultado de una investigación que comenzó en el año 2000 y cuya tesis defendió en 2009. La presentación se celebrará este miércoles a las seis y media de la tarde en el salón de actos del IEA, con entrada libre.

Un cuarto de siglo de investigación

“Desde que empecé a estudiarlo hasta hoy han pasado un cuarto de siglo, 25 años”, ha explicado la autora. Sin embargo, Juan considera que “la espera ha merecido la pena”, ya que la fecha de la publicación coincide con una efeméride muy justificada: el 13 de abril de 1676 se colocó la primera piedra de las obras del monasterio barroco. Este trabajo ha arrojado luz sobre una parte del conjunto monástico que, según la autora, siempre ha vivido a la sombra del monasterio medieval.

Tiras de un hilo y siguen apareciendo documentos y obras de arte" Natalia Juan, autora del libro

Un tesoro documental disperso

La investigación se apoya en dos pilares: el vaciado bibliográfico y, sobre todo, la gran cantidad de documentación que se ha conservado del conjunto barroco. La autora ha recordado que el edificio ya fue descrito como “el monasterio que contenía un archivo más importante de todo Aragón”. Juan ha revelado la dispersión de los documentos tras la desamortización, lo que la llevó a investigar en numerosos archivos públicos y privados, desde el Archivo Diocesano de Jaca hasta localizar documentación en Londres.

Para la autora, ha sido un lujo disponer de tanto material. “Me siento una afortunada”, ha afirmado, explicando que tuvo que realizar “una labor de criba, de selección, de sistematización y de digestión” de toda la información. Ha calificado este proceso como un “trabajo casi titánico”, reconociendo que muchas tesis doctorales no pueden completarse por falta de fuentes.

Hallazgos arquitectónicos y un retrato inédito

Entre los hallazgos, el libro detalla cómo el plan arquitectónico se adhirió a los preceptos de la orden benedictina, pero también incorporó tendencias de la arquitectura moderna de la época. “Los libros viajaban y llegaron hasta San Juan de la Peña”, ha señalado Juan, explicando que los monjes pidieron al arquitecto sumar esas nuevas ideas. El resultado fue un edificio de “dimensiones enormes” con multiplicidad de claustros, cuyo diseño original se ha conocido gracias a un grabado de la época que se ha conservado.

La autora también ha desvelado una noticia de la semana pasada: la aparición en una colección privada del retrato de Fray Isidoro Rubio, abad de San Juan de la Peña y promotor artístico del Panteón Real. “Ha aparecido en una colección particular el retrato de este abad”, ha confirmado. Para Juan, este tipo de hallazgos demuestra que “si tantos siglos después todavía siguen apareciendo cosas, es que es enorme lo que debió contener”. Y ha añadido una reflexión: “Tiras de un hilo y siguen apareciendo documentos y obras de arte mueble que permiten reconstruir la historia”.

La entrada a la presentación del libro será libre, aunque el aforo del Instituto de Estudios Altoaragoneses es reducido, por lo que podría haber una futura presentación en Jaca. Finalmente, Natalia Juan ha querido agradecer la ayuda recibida durante sus años de investigación, mencionando a instituciones como el Museo Diocesano, el Archivo Diocesano o la Asociación Sancho Ramírez, y a las “muchísimas personas de Jaca” que la han apoyado. “Una investigación no se hace sola, se hace con personas que te arropan y te ayudan”, ha concluido.