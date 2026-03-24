La Congregación de Santa Hildegarda defiende el depósito del archivo del monasterio de Santa Cruz de la Serós de Jaca en el Archivo Histórico Provincial de Huesca

La Congregación Monástica de Santa Hildegarda ha emitido un comunicado para aclarar la decisión de depositar los fondos archivísticos del monasterio de Santa Cruz de la Serós, en Jaca, en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. La institución religiosa asegura que el proceso se ha realizado conforme a la ley, con asesoramiento técnico y jurídico, y con el objetivo de garantizar la conservación, digitalización y acceso a este patrimonio documental.

comunicado de la congregación monástica de santa hildegarda

1.- La Congregación Monástica de Santa Hildegarda ha mantenido informadas a las autoridades eclesiásticas y civiles, con suficiente antelación, de los pasos que se han ido dando en relación a la gestión del Archivo Histórico de nuestro Monasterio de Jaca, y, en particular, de la decisión de depositar el mismo en régimen de Comodato en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, territorialmente correspondiente y adscrito al SISTEMA DE ARCHIVOS DE ARAGÓN, en cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Archivos de Aragón.

2°.- La importancia de nuestro archivo monástico nos llevó a solicitar auxilio técnico y desinteresado de expertos en Archivística con muchos años de experiencia, habiendo llegado a la conclusión -conjuntamente con nuestros asesores técnicos y jurídicos- de que depósito/comodato de nuestros fondos en el Archivo Histórico Provincial de Huesca es la opción solvente que no sólo garantizará la custodia y conservación del mismo, sino que permitirá su descripción y digitalización -con la visibilidad que ello comporta- y la debida atención y acceso a los investigadores. Aspecto que entendemos que beneficia no solo al propio archivo monástico y a la CMSH, sino también a la ciudad de Jaca.

COPE Firma para depositar los archivos del monasterio en el Archivo provincial

3°.- Todas las labores propias de la transferencia de nuestros fondos, que se realizaron el pasado día 16 de marzo de 2026, bajo la atenta mirada de las delegadas de la CMSH y su asesora jurídica, fueron organizadas, dirigidas y asumidas por el Archivo Histórico Provincial de Huesca, institución que, del mismo modo, se encargó de la convocatoria de medios de comunicación, autoridades e invitados al acto de la firma del Comodato. Lamentamos, por nuestra parte, que la Asociación Sancho Ramírez y otras personas o instituciones hayan podido sentirse postergadas.

4º.- Para la formalización de la entrega de los fondos, esta Congregación Monástica requirió presencial notarial el día 16 de marzo de 2026, instando la verificación y acreditación de todas las actuaciones que tuvieron lugar, mediante la autorización de la correspondiente Acta Notarial.

5°.- Esta Congregación mantiene una relación cordial con la Asociación Sancho Ramírez, y, en particular, con varios de sus miembros, con quienes compartimos un proyecto ilusionante que pronto verá la luz: la publicación de un libro sobre la historia de nuestro monasterio.

6°.- En todos los pasos que damos y decisiones que vamos tomando tenemos presentes las necesidades de la Comunidad de monjas del Monasterio de Santa Cruz de la Serós junto con el necesario cuidado del Patrimonio religioso, histórico-artístico y documental que ha generado y custodiado dicha Comunidad monástica a lo largo de su historia; sin olvidar a la ciudad de Jaca, y sus vecinos, a la que tanto la Comunidad como su patrimonio están tan estrechamente vinculados.

En este sentido, confiamos que, al término de todos nuestros trabajos, que queremos realizar con responsabilidad, atendiendo a la legalidad y con el consejo de asesores especialistas en cada materia, el resultado final pueda ser satisfactorio para todos.

Fdo: Mª Ángeles Villena Rodríguez, OSB Presidenta de la Comunidad Monástica de Santa Hildegarda