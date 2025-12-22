Astún avanza hacia la reapertura del telesilla de Canal Roya tras completar la fase clave de reparación

La estación de esquí de Astún ha alcanzado una fase muy avanzada en los trabajos de reparación del telesilla de Canal Roya, que sufrió un descarrilamiento el pasado 18 de enero. En estos momentos, la instalación se encuentra en pleno proceso de pruebas técnicas previas a su reapertura, un paso decisivo para garantizar su funcionamiento en condiciones óptimas de seguridad.

Pruebas finales antes de la reapertura

Desde la estación explican que actualmente “se están ultimando las pruebas”, una etapa fundamental dentro del proceso de puesta en marcha de cualquier remonte tras una intervención de esta magnitud. Estas comprobaciones incluyen hacer rodar la instalación de forma continuada y realizar pruebas de carga, con el objetivo de verificar el correcto comportamiento del telesilla en situaciones reales de explotación.

Aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta para la reapertura, desde Astún subrayan que el trabajo se está desarrollando “en beneficio de nuestros esquiadores”, priorizando en todo momento la seguridad y la fiabilidad del sistema antes de su vuelta al servicio.

Una reparación marcada por la complejidad técnica

El telesilla de Canal Roya permanecía fuera de servicio desde el descarrilamiento registrado el 18 de enero, un incidente que obligó a cerrar la instalación y a activar un amplio dispositivo técnico para analizar las causas y definir las actuaciones necesarias. A partir de ese momento, se puso en marcha un proceso de reparación integral que ha requerido la sustitución de componentes esenciales del sistema.

Durante los últimos meses, la estación ha ido incorporando progresivamente los elementos necesarios para completar la intervención. En otoño se instaló un nuevo cable tractor, considerado un paso clave para garantizar la operatividad del telesilla. Posteriormente, llegó el nuevo volante de reenvío, una pieza fundamental del mecanismo, y ya en diciembre se recibió el nuevo pilar de carga de la estación de retorno junto con las últimas piezas necesarias para cerrar el proceso. Todo ello se ha desarrollado en un entorno de alta montaña, condicionado en algunos momentos por la meteorología adversa.

Compromiso con la seguridad y el servicio al esquiador

Desde la dirección de la estación insisten en que los trabajos se están llevando a cabo “con la máxima dedicación” y conforme a la normativa vigente en materia de instalaciones de transporte por cable. La reapertura del telesilla de Canal Roya solo se producirá una vez superadas todas las pruebas técnicas y obtenidas las certificaciones necesarias.

El remonte es una infraestructura estratégica dentro del dominio esquiable de Astún, ya que facilita el acceso a varias zonas muy apreciadas por los usuarios. Su puesta en marcha permitirá mejorar la fluidez en la circulación de esquiadores y reforzar la operatividad global de la estación.