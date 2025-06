La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca abraza este domingo al Seminario

La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca convoca este domingo el Cuarto Abrazo al Seminario, en busca de su recuperación y rehabilitación del conjunto histórico. Será a las 11,00 horas en la plaza de la Universidad.

La Plataforma llama a al ciudadanía a sumarse a este acto reivindicativo, en el que se pedirá la rehabilitación del conjunto para usos de interés general. En representación de este colectivo, Belén Boloqui, ha manifestado que “que más quisiéramos nosotros que no tener que seguir convocando abrazos porque el tema estuviera ya resuelto, pero no lo está y los ciudadanos tenemos que estar allí y eso los partidos políticos lo tienen que entender bien, porque hasta ahora vemos que no lo hacen en términos generales”.

Además de su protección integral se exige “más acción y decisión de las administraciones para su rehabilitación, su mejora, buen uso y utilidad social” y es que esta plataforma lleva desde 2018 en la lucha por la protección y rehabilitación del Seminario y aseguran que así seguirán hasta su defensa íntegra.

En este punto, Boloqui ha insistido en que “queremos que se proteja todo el conjunto y se atienda al entorno y al emplazamiento del monumento íntegro, y recuerda que “el Ayuntamiento, propietario, se opuso en su día a cualquier forma de protección, y hoy, viendo la realidad de los hechos, se sigue teniendo el Seminario en el mismo estado físico y jurídico, añadiendo el deterioro que se acumula por el abandono municipal con el paso implacable de lustros de inacción”

Hay goteras, agujeros en las cubiertas, ventanas sin clausurar por donde se cuelan los elementos más dañinos para la fábrica, carece de consignación presupuestaria, no se ha generado un debate de posibilidades para la puesta en valor y uso, continúa sin modificar la normativa urbanística de aplicación al espacio y tampoco se interviene en el más mínimo ámbito administrativo para su recuperación, según Boloqui.

El Cuarto Abrazo coincide con la celebración de las fiestas del barrio de San Pedro de Huesca.