Pantomima Full: Un ingenio que "ya no es suerte"

Los cómicos Rober Bodegas y Alberto Casado recogen el premio Blasillo al ingenio en internet en el Congreso de Periodismo de Huesca
Los cómicos Robert Bodegas y Alberto Casado, conocidos por formar el dúo Pantomima Full, han recibido este jueves el Premio Blasillo de Huesca por su ingenio en Internet. El galardón ha sido entregado durante la celebración del Congreso de Periodismo de Huesca, un reconocimiento que han acogido con gran alegría y sorpresa desde que se enteraron cuando estaban de gira en Sevilla.
Para los humoristas, este premio es una certificación de su trabajo, que les hace sentir que su ingenio "ya no es suerte". Bodegas y Casado han expresado su agradecimiento a la asociación por un galardón que les conecta con la figura de Forges. Con su característico humor, han afirmado que "lo último que puede hacer un cómico es fliparse, si no, seríamos de lo que nos reímos".
Columnismo audiovisual
Aunque no conocen los detalles de la deliberación del jurado, los creadores de Pantomima Full han destacado una definición de su trabajo que leyeron y que les pareció muy acertada: "columnismo audiovisual". Según han explicado, esta idea resume su labor, que consiste en hacer una lectura de una situación actual y contarla en un formato corto. "Me hizo gracia la definición, y creo que es lo que lo conecta con el periodismo", ha señalado Bodegas.
El secreto de su fórmula
Los cómicos han revelado que su fórmula de trabajo es totalmente colaborativa. Todas las ideas y los guiones, incluidos los famosos rótulos que aparecen en sus vídeos, los escriben a medias. Su método es sencillo: "si uno propone y el otro se ríe, pues será que está bien, y si no se ríe, será que está mal y hay que pensar en otro".
