Martínez Ahrens y Escolar desgranan el futuro del periodismo: del lector de pago a la inteligencia artificial

Jan Martínez Ahrens, director de El País, e Ignacio Escolar, director de elDiario.es, han participado en la clausura del Congreso de Periodismo de Huesca, un evento que Martínez Ahrens describe como "el congreso de referencia". Ambos directores han compartido una visión común sobre el futuro de la profesión, marcada por una profunda transformación del modelo de negocio y los nuevos retos que afronta el sector. Para Martínez Ahrens, este tipo de foros son esenciales para "aprender" en una profesión que lleva al menos 15 o 20 años en "una situación de alta inestabilidad".

El lector en el centro: el auge de la suscripción

Uno de los pilares centrales de su análisis es el consenso en el modelo de suscripción. "Coincidimos en el modelo de creer en los suscriptores, de creer en las comunidades de lectores", ha afirmado Martínez Ahrens. Esta estrategia se aleja de la métrica del clic, que ha demostrado ser una "trampa". Según el director de El País, es un error "creer que porque alguien se asome te está leyendo, y no es así".

El clic es una puerta, pero luego hay que entrar en la habitación" Jan Martínez Ahrens Director de El Pais

En esa "habitación" se encuentra el periodismo de calidad que ambos medios defienden. Ignacio Escolar ha profundizado en esta idea, explicando cómo el cambio en el modelo de negocio afecta directamente al producto informativo. "No haces el mismo periodismo si lo que buscas es páginas vistas al peso, que si lo que buscas es que alguien pague por tu periodismo", ha señalado. Este enfoque, centrado en convencer a los lectores de que el contenido de pago ofrece un valor diferencial, es para Escolar un modelo "mucho más sencillo" y sostenible que el basado en el periodismo gratuito en Internet.

El modelo de gratuidad, según el director de elDiario.es, provocó el "abaratamiento de muchas redacciones" y generó un falso periodismo. Este se dedica a contenidos superficiales como "cuáles son las playas más bonitas de España o cuál es la mejor manera de preparar un gin tonic". Concluye que, "está muy bien, pero eso no es periodismo". La clave, para Ahrens, es basar la independencia en los lectores, rompiendo así con la "presión tremenda" del clickbait que, en el fondo, "es vacío, porque no es periodismo".

Desafíos globales: de Trump a los bulos

La conversación también ha abordado el complejo escenario político y mediático actual, con la figura de Donald Trump como uno de los mayores exponentes. Para el director de El País, Trump es un desafío que "pide más periodismo, más inversión". Ha explicado que el expresidente estadounidense es el fruto de un proceso que "ha satanizado a la prensa seria" y "ha entronizado las medias verdades y los bulos". Por ello, insiste en que, aunque hay que reproducir lo que dice, es imperativo hacerlo "de una forma crítica, señalando aquello que es mentira de lo que dice, que suele ser mucho".

A pesar de este contexto, ambos directores se muestran optimistas. "Vivimos la mejor época, posiblemente, en lectores que hayamos tenido nunca", ha asegurado Martínez Ahrens. La respuesta a la creciente desconfianza en la profesión es clara para él: "Haciendo buen periodismo". Considera que los lectores, al final, "creen en el periodismo" y que las críticas, aunque constantes, también "permiten mejorar".

¿Amenaza u oportunidad para las redacciones?

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en las redacciones ha sido otro de los temas centrales. Jan Martínez Ahrens considera que la tecnología se encuentra "en sus albores" y que los medios están en una fase de aprendizaje de "ensayo y error". Aunque la ve como un "instrumento que puede ser francamente útil" para tareas como manejar grandes bases de datos o trabajar con algoritmos, no la considera una amenaza inminente para los puestos de trabajo.

La IA todavía no saca ninguna exclusiva ni hace investigaciones por su cuenta, y tampoco está en el campo de batalla" Jan Martínez Ahrens Director de El Pais

El director de El País ha sido tajante al respecto, subrayando que la IA "no está en el campo de batalla", donde sí están los periodistas de carne y hueso. "Nosotros tenemos periodistas repartidos por todo el mundo que están en los frentes de batalla, ahí no está la IA", ha sentenciado. La inteligencia artificial puede reproducir la información que genera un corresponsal, "pero no está la inteligencia en ese sitio", ha añadido.

"Ese tipo de periodismo, que existía y que es falso periodismo, va a desaparecer o está en camino de desaparecer" Ignacio Escolar Director de elDiario.es

Ignacio Escolar ha compartido esta visión, añadiendo un matiz importante sobre el rol depurador de la IA. En su opinión, la tecnología sí sustituirá a "mucho falso periodismo", aquel contenido "hecho con un refrito de copias y pegas" que proliferó en la era del clic barato. "Ese tipo de periodismo, que existía y que es falso periodismo, va a desaparecer o está en camino de desaparecer", ha pronosticado. Escolar cree que esto provocará despidos en algunas redacciones que apostaron por ese modelo de contenido de baja calidad para viralizar, pero no afectará al periodismo que "piden los lectores que pagan".