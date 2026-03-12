Paco Lobatón: "Las desapariciones son un hecho social, no un acontecimiento aislado"

El periodista y vicepresidente de la fundación 'Quién sabe dónde Global', Paco Lobatón, ha subrayado en COPE Euskadi la importancia de mantener una línea informativa constante sobre las personas desaparecidas. Lobatón insiste en que la simple mención es de gran importancia para los familiares y profesionales, y pide a los medios ir más allá de los casos de gran impacto mediático. Solo en Euskadi, la Ertzaintza gestiona más de 5.000 comunicaciones de desaparición al año, y aunque la mayoría se resuelven, queda un núcleo de casos de larga duración sin cerrar.

Lobatón reconoce que el escenario mediático ha cambiado y ya no se cuenta con la audiencia masiva y centralizada de los años 90. Sin embargo, defiende que la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental y que la sociedad española es positiva y empática con las familias. "La actitud de la ciudadanía de este país nuestro, en Euskadi, como en el resto del estado, es una actitud positiva, en el sentido de empatizar con las familias que pasan por una desaparición y prestar ayuda en cuanto se les pide", ha señalado.

El mítico programa de TVE Quién sabe dónde mostró ante la opinión pública el drama de las desapariciones

Una fiscalía especializada

Una de las principales reivindicaciones de su fundación es la creación de una fiscalía especializada para personas desaparecidas. Según Lobatón, este organismo es fundamental para garantizar la protección jurídica a unas familias que se encuentran en un momento de máxima vulnerabilidad. Celebra que el Ministerio del Interior ya ha incorporado esta petición en el segundo plan estratégico del Centro Nacional de Desaparecidos, aunque advierte que "cada paso es una conquista, cada conquista es una lucha".

Todas las desapariciones tienen la misma profundidad humana en términos de dolor" Paco Lobatón Periodista y vicepresidente de la fundación 'Quién sabe dónde Global'

A pesar de que no le gusta hablar de "desaparecidos de primera y de segunda", porque todas las ausencias comparten "la misma profundidad humana en términos de dolor", sí admite que existen distintos grados de atención mediática. Lobatón considera que la televisión sigue marcando la pauta y hace un llamamiento a los comunicadores para "trabajar para que haya un tratamiento equitativo y para que no se olviden los casos de desaparición".

El caso de Borja Lázaro

Lobatón recuerda de forma especial el caso de Borja Lázaro, el joven vitoriano desaparecido en La Guajira (Colombia). Destaca la figura de su madre, Ana María Herrero, como una "luchadora incansable" que forma parte del patronato de su fundación. A través de ella, conoce el gran arrope que la familia ha sentido por parte de la ciudadanía de Vitoria y del resto de Euskadi, así como de la Ertzaintza, cuyo responsable "incluso estuvo sobre el terreno en La Guajira conectando con las policías de aquel lugar para intentar obtener información".

Actuación inmediata ante el riesgo

El periodista también alerta sobre el riesgo asociado a las enfermedades neurodegenerativas. En una población cada vez más envejecida, patologías como el Alzheimer conllevan un peligro de "deambulaciones errantes" que pueden acabar en una desaparición. Por ello, el protocolo clave es "actuar de manera inmediata" y dar parte a las fuerzas policiales sin esperar, demandando un dispositivo de búsqueda lo antes posible.

PIXABAY Las personas con Alzheimer u otras demencias tienen mayor riesgo de desaparecer

Finalmente, Paco Lobatón lanza un mensaje de unidad y apoyo: "Las desapariciones son un hecho doloroso, son un hecho social, no es un acontecimiento individual y absolutamente excepcional, puede ocurrirle a cualquiera". Por ello, pide a la ciudadanía estar con quienes sufren este trance, porque una sociedad, concluye, "es sinónimo de solidaridad si se acerca y apoya a quienes están pasando por un momento de vulnerabilidad".