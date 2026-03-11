Huesca reúne al periodismo español para debatir sobre inteligencia artificial y sostenibilidad

Más de 350 profesionales y estudiantes de al menos dieciséis provincias españolas participan en el XXVII Congreso de Periodismo de Huesca, un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón en el que se debate sobre la importancia del periodismo de proximidad, el cuidado de las redacciones, el humor gráfico o cómo influye el actual contexto internacional en los medios.

Premios, ponencias y mesas de debate

Durante la inauguración se entregarán el XXV Premio José Manuel Porquet a la editora de The New York Times, María Sánchez Díez, y el I Premio de Comunicación Rural a Ángel Huguet. La corresponsal de TVE en Washington, Cristina Olea, protagonizará la conferencia inaugural sobre la actualidad política estadounidense.

Cristina Olea, corresponsal de TVE en Washington

La primera jornada también acogerá dos mesas redondas abiertas al público. En ellas se abordará cómo el periodismo combate la desinformación en salud, junto a la Asociación Española Contra el Cáncer, y cuál es la influencia de la guerra de Israel en la prensa en Gaza, de la mano de Amnistía Internacional España.

Los desafíos de la profesión

Como antesala del congreso, este miércoles se ha celebrado el XIX Encuentro de Responsables de Medios, que ha reunido a más de 55 directivos. En esta sesión se han analizado retos como el impacto de la inteligencia artificial, la competencia con los algoritmos, la monetización de los contenidos o la necesidad de conectar con nuevas audiencias.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, ha recordado que el encuentro cumple 19 años. “Son 19 años de encuentro y es un buen momento para pensar en cómo hemos cambiado. Entonces no podíamos imaginar que hoy competiríamos contra el algoritmo o que tendríamos que convivir con contenidos generados por inteligencia artificial”, ha afirmado Poncela.

Por su parte, la directora del Congreso, Livia Álvarez, ha destacado la dimensión de esta edición: “Durante dos jornadas vamos a reunir a unas 350 personas y contamos con más de 40 ponentes, entre ellos tres Premio Pulitzer”. El periodista y creador digital Emilio Doménech (WATIF) ha subrayado la importancia del congreso para “hablar de los desafíos del periodismo, como la innovación”.

Tenemos que encontrar la manera de fidelizar a las audiencias y conseguir que quieran consumir nuestro trabajo" Emilio Doménech Periodista y creador digital

Doménech también ha sostenido que el sector debe adaptarse a los cambios de los algoritmos y las plataformas digitales. “Tenemos que encontrar la manera de fidelizar a las audiencias y conseguir que quieran consumir nuestro trabajo, no solo a través de buscadores o redes sociales, sino porque confían en nuestras firmas y en nuestros medios”, ha añadido.

XIX ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE MEDIOS.

El broche final lo pondrá la entrega del Premio Blasillo al dúo humorístico Pantomima Full. Tras ello, el director de El País, Jan Martínez Ahrens, conversará con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, sobre la salud del periodismo en España y las tendencias de la profesión.